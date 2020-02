A dat administrația publică pe un post de medic veterinar. Vezi ce primar renunță la mandat de bunăvoie!

Un primar din Gorj a predat ștafeta mai devreme. Edilul din Licurici a renunțat la mandatul de edil, alegând să profeseze mai departe pe vechea funcție. Liviu Drăgulescu se declară dezamăgit de modul în care evoluează lucrurile pe scena politică și a preferat să coboare din „trenul politicienilor ”.

Primarul recunoaște că plecarea pe repede înainte a intervenit în momentul în care i s-a ivit o altă variantă. Drăgulescu nu a plecat acasă ci a revenit pe vechea funcție, cea de medic veterinar. “Este adevărat, am renunțat la politică. Este prea mult pentru mine ce se întâmplă. Nu mai vreau să aud de politică. Am decis să revin pe vechiul post. Este vorba despre meseria de medic veterinar. A fost pentru mine o oportunitate și m-am gândit să profit. Dacă nu ocupam eu postul venea oricum altcineva. Am făcut un pas lateral și nu regret”, a declarat primarul din Licurici, Liviu Drăgulescu.