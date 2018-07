A fost achiziționată prima mașină electrică din Gorj. Unde poate fi văzută?

Un târgujian și-a cumpărat prima mașină electrică din Gorj. Autoturismul circulă de două zile pe străzile municipiului Târgu Jiu. Aceasta urmează să fie înmatriculată în perioada următoare. Târgujianul care s-a orientat către un autoturism de acest fel consideră mașinile electrice reprezintă viitorul.

Dacă până acum erau înmatriculate 26 de autoturisme hybride în Târgu Jiu și 41 în tot județul, pe drumurile din Gorj circulă și primul autoturism 100% electric achiziționat de un târgujian. Este vorba despre un turism marca „Daimler forfour“ cu acumulator LI-ION inclus în prețul de achiziție. Bateria este încărcabilă atât la stațiile special amenajate, cât și la priza obișnuită de acasă. Pentru moment , în tot județul funcționează o singură stație de încărcare electrică, în incinta ROMSTAL din Târgu Jiu.

Are o autonomie de 170 de km

Autoturismul are o autonomie de 170 de km. Prețul per consum este de doar 6 lei/100 km. Autoturismul poate fi vazut zilnic pe b dul Constantin Brancusi in fata prefecturii de la ora 07/00 la 16/30. Autoturismul a costat 23.000 €, dar statul a acordat ecobonus de 10.000€.

100 de km. cu 6 lei

„De ce masina electrica ? Pentru ca acesta va fi viitorul. Încărcarea in stațiile special amenajate costa un leu / kw…..adica 15 lei plinul si efectuezi 170 de km fara AC sau 150 cu AC . La priza obisnuita te costa 0,65 lei/kw , adica 10 lei plinul. Deci faci 100 km cu 6 lei fara AC“, a precizat proprietarul mașinii.