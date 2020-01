A trecut la fapte! Vezi ce soluții are Tudor pentru ciorile din parc și câinii de pe străzile din Municipiul Târgu Jiu!

Viceprimarul Adrian Tudor a prioritizat atribuțiile date de Marcel Romanescu. Prima problemă pe care o va rezolva alesul este cea a iluminatului public din Parcul de la Coloană, urmând apoi să se axeze pe problema ciorilor din Parcul Central și a maidanezilor de pe străzile din Târgu Jiu.

„Am discutat problema la Comisia Zonală de Cultură, problema intervenției pe care trebuie să o facem la sistemul de iluminat al Parcului de la Coloană unde este o problemă veche de trei ani, trebuie înlocuit un cablu de 30 metri împușcat. Am preluat această problemă, o voi rezolva în cel mai scurt timp. Legat de povestea ciorilor din Parcul Central, care, încă nu au apărut, ele sunt păsări migratoare, am găsit și în acest caz soluții. Am văzut cum au rezolvat alții problema, voi propune în Consiliul Local și voi înainta primarului și un punct de vedere. Lucrurile se pot rezolva foarte simplu, repet, de 3 ani de zile dacă se dorea, se rezolva această problemă, trebuia să ne întrebe pe noi, cei care știm să rezolvăm lucrurile”, a declarat viceprimarul Adrian Tudor.

ONG-urile, chemate la discuții

În privința patrupedelor care își fac veacul printre blocurile din oraș, viceprimarul spune că această problemă poate fi rezolvată prin amenajarea unui spațiu adecvat. Tudor excludere ridicarea unui padoc în zona Bârsești. „Referitor la câinii fără stăpân, vor urma o serie întreagă de întâlniri și cu ONG-urile. Vreau să văd propunerile angajaților pe segmentul respectiv pentru a îmbunătății acest serviciu. Vreau să identificăm un loc unde să construim un padoc. Nu voi fi de acord cu o construcție în zona Bârsești, acolo unde este și depozitul ecologic de gunoi. Nu voi fi de acord atâta timp cât cetățenii din zona respectivă nu sunt de acord. Sunt oameni care au dreptul la confort și trebuie să respectăm cetățenii din zona respectivă. Și, atunci, trebuie să găsim o soluție în altă parte. Primarul Marcel Romanescu în campania electorală, în programul electoral, a făcut precizarea că va construi un nou padoc, nu a făcut nici măcar un certificat de urbanism în acest sens. V-a trebui să facem un padoc, nu pot să-l fac din banii mei, trebuie făcut din bani publici, dar, după ce comunitatea spune că este de acord cu această investiție”, a mai declarat alesul.