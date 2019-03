Activitatea deconcentratelor din Gorj, sub lupă. Ișfan pleacă primul!

Bate vântul schimbărilor în deconcentratele gorjene. Directorii care s-au învățat să ocupe scaunele degeaba vor fi schimbați. Primele modificări au fost făcute în sistemul de învățământ, Ministerul Educației schimbându-l pe Ion Ișfan din fruntea Inspectoratului Școlar Județean.

Inspectorul general al ISJ Ion Ișfan a eliberat ieri scaunul de șef al învățământului gorjean. Potrivit unor surse mai multe reclamații îndreptate spre inspectorului școlar au ajuns la urechile ministrului Educației care l-a și chemat pe Ișfan la raport. Acesta nu a reușit să-și convingă oficialii de la București că ar fi complet nevinovat în toate disputele interne din învățământul gorjean motiv pentru care mandatul care a expirat nu a mai fost prelungit. În locul său a fost numit un profesor de istorie, o femeie de această dată, Marcela Mrejeru. Întâmplător sau nu, Ișfan și-a publicat la finele săptămânii trecute raportul de activitate pentru cei 4 ani în care a condus Inspectoratul. Din cele 46 de pagini reiese că singura realizare a inspectorului este înființarea a 22 de clase de învățământ profesional.

Urmează alte schimbări?

La ora actuală în majoritatea serviciilor deconcentrate din Gorj funcțiile de conducere sunt ocupate fără concurs. De-a lungul anilor, politicul a tot amenințat că va face “curățenie” în rândul directorilor însă până în acest moment nimic nu s-a schimbat. Noul președinte al PSD Gorj crede că este imperioasă o analiză a activității desfășurate la nivelul instituțiilor, însă amânarea vine, și de această data, pe tema campaniei europarlamentare. “Deocamdată nu s-a pus în discuție schimbarea directorilor din instituțiile deconcentrate. Unii dinte directori sunt puși acolo de ani de zile și chiar simulează o apartenență politică. Unii își fac datori, dar încă nu am făcut niciun fel de analiză pe niciun director în parte. Probabil că în perioada următoare vom vedea dacă fiecare corespunde fișei postului de acolo și dacă performează. Dacă nu performează, existând concurs în desfășurare sau așa ar trebui să fie, fiecare își arată cunoștințele acolo în cadrul concursului respectiv, să vedem dacă corespunde sau nu, în funcție de cunoștințele și abilitățile pe care le are fiecare. Dacă a fost un om dedicat, anumite abilități se pot și educa în timp. Încă nu am discutat aceste aspecte. Ca și formațiune politică suntem concentrați acum pe alegerile europarlamentare, avem ședințe săptămânale cu membrii de partid, cu biroul politic executiv de la nivelul partidului și începem să construim. Sunt multe acum de rezolvat, sunt multe probleme în ceea ce privește organizarea. Le-am spus și colegilor că trebuie să ținem pasul cu evoluția societății”, a declarat liderul PSD Mihai Weber.