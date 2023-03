Activități organizate de Ziua Jandarmeriei Române

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ”Tudor Vladimirescu” Gorj organizează mai multe activități cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române – 3 aprilie, atât la nivelul unității cât și în spațiul public, prin care dorim să sărbătorim împlinirea a 173 de ani de la atestarea documentară a Armei.

Astfel, în această perioadă sunt organizate și se vor desfășura următoarele activități:

– concursuri sportive sub denumirea ”Cupa Jandarmeriei Române” – la tir, fotbal și competiția aplicativ-militară interinstituțională (include ședințe de tragere în Poligonul Tg-Cărbunești, parcurgerea unui traseu Via Ferrata la Clubul de alpinism White Wolf la Baia de Fier și a unui traseu tactic-aplicativ la sediul Jandarmeriei Gorj).

– program de activități de informare în ziua de 02 aprilie, între orele 10.00-14.00, în Piața Prefecturii din Municipiul Târgu-Jiu și în fața Primăriei din Motru, unde, celor care vor participa le vom oferi informații de prevenire și combatere a violenței, despre cum pot să devină jandarmi, interacțiuni cu jandarmii gorjeni și câinii de serviciu precum și cu materiale și autovehicule utilizate în misiuni.

– în 02 aprilie, jandarmii gorjeni împreună cu Direcția Silvică Gorj participă în Târgu-Cărbunești la o acțiune de plantare de puieți de stejar sub denumirea ”173 de stejari pentru România”.

– activitatea omagială dedicată Zilei Jandarmeriei Române va avea loc luni, 03 aprilie și include prezentarea ordinelor de înaintare în gradul următor înaintea expirării stagiului minim pentru 7 ofiţeri şi 13 subofiţeri, de prezentare a recompenselor acordate personalului unităţii, a mesajelor transmise cu acest prilej, premierea câștigătorilor concursurilor sportive.