Acuzații de abuz în serviciu la adresa conducerii Primăriei Tismana

Conducerea Primăriei Tismana este cercetată pentru abuz în serviciu, în urma unei sesizări penale care a fost depusă de către o localnică. Daniela Rădulescu acuză că primăria a ocupat în mod abuziv un teren pe care îl deține împreună cu cumnatul său, Antipa Silviu Rădulescu, pe care se amenajează un parc cu finanțare europeană. Plângerea a fost depusă, inițial, la DNA, care și-a declinat competența în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Camelia Caragea, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, a precizat că se efectuează cercetări în acest dosar penal pentru infracţiunea de abuz în serviciu.

Daniela şi cumnatul său, Antipa Silviu Rădulescu, susţin că deţin în punctul denumit „Varniţă“ o suprafaţă de peste 5.000 de metri pătraţi. Terenul respectiv ar fi făcut obiectul unui schimb efectuat cu statul în anul 1965, ca urmare a construcţiei clădirii liceului din localitate. Antipa Silviu Rădulescu susține că a achitat chiar și impozit pe terenul respectiv, peste 200 de lei, dar că în acest an s-a redus inexplicabil la doar 20 de lei: „Ne-a dat, în schimb, în locul denumit «Varniţă», o suprafaţă de peste 5.000 de metri pătraţi. Şi primăria deţine o suprafaţă de teren de 35.000 de metri pătraţi. Primăria a făcut cadastru inclusiv pe terenul nostru şi a reieşit 40.000 de metri pătraţi. S-au extins pe terenul nostru. Am aflat de acest lucru după ce copilul meu s-a uitat pe ortofotoplan. La succesiunea făcută după decesul mamei, terenul este trecut ca moştenire. Este declarat la impozit şi am plătit până acum suma de 230 de lei, dar, în acest an am plătit doar 20 de lei, fără nicio explicaţie. Le-am dus celor de la primărie şi martori şi toate documentele, dar fără vreun rezultat. Am făcut o plângere la DNA Craiova, care şi-a declinat competenţa. Am fost chemaţi la poliţie să dăm declaraţii“, a spus Antipa Silviu Rădulescu.

„Certificatul de moştenitor a fost falsificat“

Primarul oraşului Tismana, Marian Slivilescu, a declarat că terenul aparţine domeniului public din anul 2002 și că în anul 2004 fost dată și o hotărâre de guvern în acest sens: „Terenul este al primăriei Tismana din anul 2002, iar în anul 2004 se confirmă prin Hotărâre de guvern acest lucru. Culmea este că domnul Antipa era consilier local în perioada respectivă şi a fost de acord în Consiliul Local cu hotărâre de guvern. Dacă are teren, are în partea cealaltă, peste drum de drumul Tismana – Pocruia. Eu am un certificat de moştenitor al defunctului Bărbulescu Ghiţă, care lasă 5.000 metri pătraţi de în punctul Varniţă. Care se învecinează la miazănoapte cu şoseaua Pocruia-Tismana. Cea care a reclamat la îndemnul domnului Antip a falsificat acest certificat de moştenitor şi în loc de MN a scris MZ (n.r. – miazăzi), lucru a fost constatat şi de Poliţia Oraşului Tismana. Domnul Rădulescu s-a chitit în spatele cumnatei Rădulescu Dana“.

Mai mult decât atât, primarul oraşului Tismana susţine că suprafaţa trecută în actul de moştenitor nu este reală şi nu s-a ţinut cont de acte: „Conform certificatului de moştenitor, din suprafaţa de 5.000 de metri pătraţi, Rădulescu Ipatia, mama lui Vivi ()Rădulescu, primeşte cota de 2/8 din 5.000 de metri pătraţi. Ei au declarat, în anul 2012, la notar suprafeţe de teren şi profitând de faptul că nu aveau confirmare de la primărie, pentru că aşa era legea, şi-au trecut suprafeţe cu de la ei putere. Mama lor a avut 0,7 hectare la Registrul Agricol şi ei au declarat că moştenesc două hectare“.