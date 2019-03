Acuze fără precedent la vârful Primăriei Târgu Jiu! „Marcel Romanescu are interese cu un dezvoltator imobiliar”

Viceprimarul Adrian Tudor lansează un nou atac dur la adresa primarului Marcel Romanescu, după ce edilul-șef a anunțat că se pregătește să trimită acasă mai mulți directori. Tudor spune că Romanescu face jocurile unui important dezvoltator imobiliar prin înlăturarea șefei de la Serviciul Urbanism. Destituirea directorului economic reprezintă în opinia vicelui tot o răzbunare, după ce primarul a pierdut procesul intentat de Narcisa Cristea.

Calificativul „nesatisfăcător” dat de Marcel Romanescu pentru doi dintre cei mai vechi șefi din Primăria Târgu Jiu este văzut de către viceprimarul Adrian Tudor o răzbunare. În cazul Narcisei Criste, directorul economic al primăriei, Tudor spune că Romanescu vrea să o dea afară după ce a pierdut un proces și trebuie să achite banii din propriul buzunar. „Este doar o campanie prin care încearcă să își facă imagine că este justițiarul în acest oraș. Cu siguranță se vor întâlni la instanță. Vă reamintesc că un alt grup de angajați ai primăriei au fost terfeliți de actualul primar și colaboratorii lui. Tot în baza unui raport al Curții de Conturi li s-au imputat sume enorme de bani, au fost terfeliți în mass media și în tot orașul. Oamenii au stat prin instanță, și-au găsit dreptatea, iar după aceea nimeni nu și-a cerut măcar scuze. Probabil că directoarei economice i se trage de aici. A câștigat procesul cu primarul Romanescu, cu Primăria Târgu Jiu și trebuie să îi dea cheltuielile de judecată, care nu vor fi din banii publici, o să îi dea din buzunar domnul primar. Nu a făcut decât să caute răzbunare și să arate că el poate să dea afară pe cine vrea”, a comentat Adrian Tudor.

„PUG-ului îi încurca pe acești dezvoltatori imobiliari”

În cazul Herminei Pasăre, șefa Serviciului Urbanism, acuzele vicelui sunt chiar mai grave. Acesta spune că Romanescu urmărește interesului unui dezvoltator imobiliar. „A reușit să mai amâne cu aproape un an de zile eliberarea PUG-ului. Niște oameni de afaceri au apărut în peisaj și etapa asta a PUG-ului îi încurca pe acești dezvoltatori imobiliari. O să apară toate aceste dovezi. Oamenilor de afaceri din Târgu Jiu și oamenilor simpli care aveau nevoie de PUZ-uri nu li s-a mai permis să le facă, pentru că li s-a spus că se lucrează la PUG. A apărut peste noapte un investitor care a reușit să îl convingă pe domul primar că e foarte important să se accepte aceste PUZ-uri. Omul care și-a făcut campanie spunând că orașul nu are PUG, nu face decât să servească niște interese ale unor oameni de afaceri. Doar unii sunt privilegiați, iar oamenii simpli suferă. O să fie o discuție și în Consiliul Local. 80 de mii de oameni, cetățeni ai orașului, au de suferit prin nerealizarea PUG-ului, pentru că domnul primar are niște interese cu un dezvoltator imobiliar. O să vedeți cu nume, cu firme, cât de curând. O să discutăm cu cărțile pe față”, a mai declarat Adrian Tudor.

„Oamenii care îl consiliază fac afaceri cu banii publici”

Viceprimarul este convins că se urmărește înlocuirea vechilor șefi din primărie cu oameni apropiați primarului. „Dacă voia să dea un bun exemplu, ieșea în fața opiniei publice și spunea cum au reușit colaboratorii săi, oamenii pe care îi are lângă el, să se înfrupte din banii publici, să facă afaceri cu banii primăriei în ultima perioadă. Oamenii care îl consiliază fac afaceri cu banii publici și o să aveți exemple concrete, cu documente. Încearcă cu disperare să își pună oameni apropiați în fiecare Direcție. Aduce prin transfer, în ultima perioadă, oameni de pe la primării din județ. Păi de ce nu facem concurs, în loc să facem o campanie de transferuri?”, a spus vicele Tudor.