Adio, tabără de sculptură! Șeful Centrului Brâncuși, avertizat să întrețină operele existente

Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” a rămas fără tabăra de sculptură. Municipiul Târgu Jiu nu va mai găzdui evenimentul în cadrul căruia erau create anual numeroase opere controversate. Primarul Marcel Romanescu nu a mai prevăzut bani în bugetul local și îi transmite managerului Doru Strîmbulescu să se ocupe de întreținerea operelor care au înnegrit.

Taberele de sculptură organizate de-a lungul anilor la Târgu Jiu au împânzit orașul cu opere de o calitate pusă sub semnul întrebării atât de critici de artă, cât și de simpli cetățeni. Primarul Marcel Romanescu anunță că începând cu acest an, bugetul local nu va mai finanța acest eveniment. „Din punctul meu de vedere nu mai există tabăra de sculptură. Au cerut 150.000 de lei din buget. Le-am dat 60.000 de lei, dar pentru documente în vederea autorizării și pentru lucrările de reabilitare. Avem în momentul de față în jur de 100 de opere pe raza municipiului Târgu Jiu. Cel puțin 50 dintre ele nici în momentul de față nu sunt întreținute corespunzător. Eu produc în fiecare an opere pe stoc, câte 10-15, nici nu mai știm câte avem, dar nu avem o evidență foarte clară și autorizațiile necesare. Ele au fost amplasate ca pe vremea lui Ceaușescu. A arătat ăla cu mâna unde trebuie pusă și a zis că acolo trebuie să fie opera. O plantăm acolo! Am avut vreun aviz, vreo autorizație, ceva de la Ministerul Culturii? Centrul Brâncuși trebuie să autorizeze operele care există deja”, a declarat Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu.

„Poate cu jetul de apă e cea mai bună soluție”

Romanescu este supărat și pe managerul Centrului Brâncuși, care nici măcar nu a dat curs invitației de a se prezenta la discuții. Primarul i-a transmis acestuia că angajații Centrului trebuie să se ocupe de întreținerea operelor actuale, care arată deplorabil și a făcut trimitere inclusiv la scandalul spălării Porții Sărutului cu jetul de apă. „Le-am spus celor de la Centrul Brâncuși să facă în așa fel încât să autorizeze și să întrețină ce avem. Domnul Strîmbulescu nu a venit la discuții, ci a trimis o contabilă. Mergeți și vedeți opera de lângă Banca Transilvania sau cea de lângă Altex. Sunt opere care s-au înnegrit. Poate cu jetul de apă e cea mai bună soluție”, a mai transmis primarul Romanescu.