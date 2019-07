Afirmații grave despre conducerea Spitalului Județean de Urgență făcute de medicul Bogdan Niculescu

Apreciatul medic Bogdan Niculescu a făcut o serie de acuzații grave la adresa actualei conduceri a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. „Dacă este așa cum am citit, este foarte grav. Există o lipsă de comunicare mare din partea conducerii pentru că ar trebuie să explice toată această situație și să aibă niște puncte de vedere. Nu poți să lași să circule în spațiul public niște informații la care tu nu ai niciun argument. Înseamnă că sunt adevărate, dacă nu le combați“, a afirmat medicul la o emisiune la Tele 3 cu privire la declarațiile pe care conducerea spitalului ar fi cerut unei asistente care s-a pensionat să le facă împotriva unei foste colege, pentru a putea fi dată afară. Este vorba de Cristina Gherghe, pe care conducerea spitalului încearcă să se răzbune deoarece a făcut o serie de declarații la o emisiune de televiziune în urma scandalului de la Secția de Psihiatrie, unde fiica managerului Capotă a înregistrat cu telefonul mobil trei bolnavi, doi bărbați și o femeie, care erau protagoniștii unei scene erotice printre gratii.

„Nu este normală atmosfera“

Bogdan Niculescu susține că atmosfera din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu este foarte tensionată: „Și în rândul nostru este o reticență sau parcă am fi canibali, ceea ce nu se poate. Nu este normală atmosfera care este acolo. Există tensiune. Am făcut eu operația de neurochirugie, după care au apărut discuțiii, că de ce am făcut-o eu, că ce este cu medicul acela, dacă are voie sau dacă eu am voie. S-a făcut cu succes și pacientul este bine. Au scos pe urmă că am nevoie de competență de chirurgie spinală. O s-o obțin și pe aceea. Fac niște cursuri pe banii mei. Când vrei să faci ceva, apar probleme că de ce se face și căutăm tot felul de învârteli ca să găsim subiecte de discuții“.