Agenda cu șpăgi către primari, din mașina administratorului firmei Ydail

Primarii din lotul „Ydail“ care au fost trimiși în judecată, în urmă cu aproximativ o lună, pentru luare de mită, au fost dați în vileag, așa cu susțin anchetatorii, de o agendă.

Cazul a început de la o percheziţie făcut în anul 2015, într-un dosar de evaziune fiscală, în autoturismul lui Ştefan Doru Şandru, administratorul firmei Ydail Construct SRL, în care s-a găsit o agendă. Oamenii legii au interceptat o discuție telefonică dintre Șandru și contabila firmei: „Păi și ce fac? Io mai vin? Cică-mi găsâră caietu!“.

Au fost trimişi în judecată în acest caz pentru luare de mită: Sorin Bucurescu, primarul comunei Slivileşti, Florinel Ţuilă, primarul comunei Cătunele, Mihai Calotă, primarul localităţii Urdari, Adrian Mangu, edilul comunei Bărbăteşti, Ilie Pietroi, primarul localităţii Aninoasa, şi Ion Gruescu, fost primar la Negomir , toţi din Gorj, dar şi Ana Ceană, primăriţa comunei Melineşti, din Dolj. Ştefan Doru Şandru, administratorul firmelor Ydail Construct şi Romstrade, este acuzat de dare de mită.

„Edilii primeau în general un comision de 10% din valoarea facturilor achitate“

„În agenda inculpatului Şandru Ştefan Doru, în dreptul unor sume şi în anumite zile se făce menţiunea «prot», menţiune care din probele administrate a rezultat că reprezintă cuvântul «protocol». (…) Fiind analizate datele din agendă şi foile componente ce aparţineau lui Şandru Ştefan Doru, rezultă că acestea atestă o situaţie mai amănunţită şi cronologică în perioada 06.01.2015 – 07.11.2015 a sumelor de bani gestionate de Şandru Ştefan Doru. (….) Din cercetările efectuate a rezultat că acestea reprezintă comisioane cu titlu de mită pe care inculpatul le dădea unor primari din judeţul Gorj în cadrul derulării contractelor de execuţie lucrări câştigate de Ydail Construct cu mai multe unităţi administrativ teritoriale. Analizând întreg materialul probator s-a concluzionat că edilii locali primeau în general un comision de 10% din valoarea facturilor achitate“, se arată în rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Lucrări de proastă calitate pentru a achita „comisionul“

Anchetatorii mai arată în rechizitoriu că era o practică primirea unor şpăgi care reprezentau 10% din valoarea lucrărilor: „Inculpaţii, probabil pe baza înţelegerilor anterioare, care deveniseră un obicei, au primit de la inculpatul Şandru Ştefan Doru sume de bani reprezentând comision din valoarea facturii introduse în plată şi achitată. Pentru a deţine o evidenţă a acestor sume, inculpatul Şandru Ştefan Doru trecea în agendă prescurtarea «prot» şi menţiuni privind primăria unde se deplasa. Este clar că menţiunea «prot» înseamnă protocol şi că se referă la primari care protrivit atribuţiilor de serviciu sunt ordonatori principali de credite şi au un cuvânt de spus în atribuirea contractelor“. Pentru a putea plăti comisioanele către primari, lucrările nu erau executate corespunzător, fie erau supraevaluate ori nu erau efectuate.

În rechizitoriu se arată că inițiativa aparținea primarilor: „S-a demonstrat că că inițiativa pretinderii aparținea inculpaților primari, care făceau demersuri ca societățile reprezentate de inculpatul Șandru să primească lucrările de execuție, făcând acte contrare atribuțiilor de serviciu. În acest context, SC Ydail Construct SRL a devenit în principal o societate abonată la banii unităților administrativ-teritoriale din județul Gorj, iar organele de urmărire penală au surprins aceste fapte doar pentru ianuarie-decembrie 2015“.

Cum se plăteau șpăgile

Conform rechizitoriului, „comisionul“ era achitat după ce primăriile efectuau plățile: „Între anii 2014 și 2015, au existat trei contracte încheiate între societatea Ydail și Primăria Slivilești. Într-o singură, se arată în rechizitoriu, au fost întocmite documentele necesare pentru încredințarea lucrării. Mai mult decât atât, documentele pentru reabilitarea unui podeț din localitate au fost întocmite chiar de firma Ydail, cu toate că obligația revenea Primăriei. Licitațiile sau modalitatea de atribuire a lucrărilor erau aranjate, pentru că Ydail participa în tandem cu o firmă parteneră, chipurile pentru a arăta că există o oarecare concurență. Pe data de 11 august 2015, Ydail încasează suma de 67.000 de lei de la Primăria Slivilești. „Pe data de 19.08.2015, inculpatul Șandru Ștefan Doru i-a remis inculpatului Bucurescu Sorin suma de 10.000 de lei. În agenda inculpatului Șandru Ștefan Doru apare mențiunea la rubrica «ieșiri» «10.000 de lei prot Sliv», plata fiind făcută într-o zi de miercuri“.

Au negat acuzațiile

Toți inculpații din dosar nu au recunoscut acuzațiile. Omul de afaceri Ştefan Doru Şandru a susţinut mereu că prescurtarea „prot“ vine de la cuvântul profit şi că nu le-a dat şpagă primarilor. Şi primarul comunei Cătunele, Florinel Ţuilă, spune că nu a primit mită de la Şandru: „Am crezut, sincer, că dosarul va fi finalizat cu o clasare, pentru că ştiu că nu am făcut fapta pentru care sunt acuzat. Din ce am aflat de-a lungul timpului, mai mulţi oameni care mi-au spus că doamna procuror este o persoană foarte răutăcioasă şi că-i trimite în judecată pe cei acuzaţi. Vreau să demonstrez că nu a fost nimic adevărat, mai ales că, iniţial, au fost acuzate 11 persoane, iar apoi au mai rămas acuzate şase persoane, toate venind din aceeaşi speţă. În mod normal, dosarul ar fi trebuit să se claseze, pentru că nu s-a întâmplat aşa ceva. Se va vedea pe parcursul derulării procesului că nu a fost vreodată vorba de aşa ceva şi de asta firma are şi acum contract în localitatea Cătunele“.