AJOFM Gorj: Obiective pentru 2020

Agenția Județeană pentru ocuparea forței de Muncă Gorj și-a stabilt planul de bătaie pentru 2020. Printre obiectivele unității se numără organizarea unor burse generale a locurilor de muncă dar și încadrarea a 6000 de șomeri pe piața muncii.

După în 2019 AJOFM Gorj a ocupat locul întâi pe țară în ceea ce privește îndeplinirea planului de acțiuni, acum, conducere unității dorește ca și în 2020 performanțele să fie continuate. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj si-a propus pentru anul 2020 atingerea obiectivelor sale prin implementarea mai multor măsuri.

Programe-proiecte

“Ne dorim organizarea a minim două actiuni tip bursa locurilor de muncă în care se va intersecta direct cererea cu oferta de forță de muncă ; astfel va fi organizată în luna aprilie 2020 Bursa generala a locurilor de munca adresata tuturor categoriilor de persoanae aflate in cautarea unui loc de munca si in luna octombrie va fi organizata Bursa locurilor de munca a absolventilor. Implementarea programului judetean de formare profesionala prin care ne-am propus organizarea a minim 33 cursuri de formare profesionala la care sa fie cuprinse un numar minim de 728 persoane.Implementarea programului judetean pentru ocuparea fortei de munca prin care ne-am propus ocuparea a 6000 someri si persoane aflate in cautarea unui loc de munca prin urmatoarele tipuri de masuri active de ocupare: medierea muncii: 5000 persoane, cursuri de formare profesionala: 400 persoane, acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca someri peste 45 de ani sau someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale: 430 persoane, acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca tineri NEETs: 100 persoane, acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca someri de lunga durata: 15 persoane, acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca persoane care mai au cel mult 5 ani pana la pensie: 5 persoane, acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca persoane cu handicap: 5 persoane, acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca absolventi de invatamant: 350 persoane, completarea veniturilor somerilor care se incadreaza inainte de expirarea indemnizatiei pentru somaj: 150 persoane, prima de activare pentru somerii neindemnizati: 300 persoane. Masurile active mentionate anterior sunt finantate atat din bugetul asigurarilor de somaj cat si din finantari nerambursabile prin intermediul Schemelor Nationale implementate la nivel national”, a transmis directorul AJOFM Gorj Romeo Chiriac.