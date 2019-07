Amenință cu proteste în masă. Romanescu: Îi voi aduce pe toți în fața Prefecturii

Primarul Municipiului Târgu Jiu amenință cu proteste dacă nu va primi bani la viitoarea rectificare bugetară a Guvernului. Marcel Romanescu susține că va scoate în stradă angajații din subordine dar și societățile care vor fi afectate de lipsa banilor din bugetul autorităților locale.

Autoritățile locale așteptă cu sufletul la gură viitoarea rectificare bugetară a Guvernului. Ca în fiecare an, edilii speră la sume mari care să acopere găurile bugetare din teritoriu. Și municipiul Târgu Jiu are nevoie de bani, primarul Marcel Romanescu declarând că are în derulare mai multe proiecte. „Noi am avea nevoie de foarte multe sute de miliarde pentru investițiile pe care le avem demarate s-au le-am putea scoate la licitație. Anul trecut am pregătit multe proiecte pe care nu le putem acoperi cu sumele de la nivel local. Sperăm, însă, că va fi o sumă suficientă încât să putem asigura funcționarea activități, de exemplu la Edilitara până la finele luni. Asta ar însemna să ne repartizeze undeva la 60 –70 de miliarde de lei, sume care nu au fost repartizate în primele trei luni potrivit Legii Bugetului de Stat. Să sperăm că de data aceasta rectificarea va aduce vești bune autorităților publice locale”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Mută birourile în Piața Prefecturii

Dacă nu va primi sumele solicitate, Romanescu susține că va trece la acțiuni extreme. Are în plan să-și scoată angajații în stradă. „Îi voi aduce pe toți în fața Prefecturii, indiferent cine, ce va face. Toți angajații și societățile afectate vor trebui să meargă în fața Instituției Prefectului, pentru că asta merită un Guvern iresponsabil. Respectarea legii nu se face în funcție de culoarea politică a unui primar sau de mărimea unei localități, se respectă! Deși ne-am prevăzut anumite sume în buget este foarte, foarte greu. Dacă aș fi avut cei 160 de miliarda de lei pierduți în urma aplicării OUG 114, nu aș mai avea nevoie de niciun ban la rectificare”, a mai adăugat primarul municipiului Târgu Jiu.