Ana Maria Ianc se ține de corespondențe cu Ministerul Culturii!

Gafă la primăria municipiului Târgu Jiu! O adresă trimisă de un angajat al unițății către Ministerul Culturii a fost întoarsă după ce înscrisul arăta ca un bilet cu antet la purtător. Hârtia buclucașă a ajuns și la viceprimarul responsabil pe probleme culturale care cataloghează gestul ca o batjocoră la adresa lui Brâncuși. Purtătorul de cuvânt al primăriei municipiului Târgu Jiu a gafat, din nou. Invățată cu comunicatele de presă, Ana Maria Ianc a trimis o adresă în același format ministrului Culturii. Angajata a uitat să înregistreze hârtia folosind doar antetul primăriei. La final, adresa destinată lui George Ivașcu a fost semnată de Ianc.

Viceprimarul Adrian Tudor consideră că astfel de acțiuni pot pune în pericol parteneriatele culturale deja existente. „Din păcate în acest moment toate proiectele culturale, parteneriatele pe care le avem cu instituțiile de cultură începând cu Ministerul Culturii sunt puse în pericol de modul de comunicare, de înțelegere pe care-l abordează primarul Marcel Romanescu și echipa sa de specialiști, consilierii. Cu regret am trăit momentul să primesc de la București o adresa plecată de aici către Ministerul Culturii fără număr de înregistrare prin care se solicită niște informații despre dosarul Unesco. O adresă trimisă în batjocoră și bătaie de joc de către Ana Maria Ianc. Asta mă îngrijorează foarte mult! Nu poți ca primărie să tratezi cu atâta dispreț și lipsă de respect instituția unui ministru. Nu poți să-ți pui angajata să facă adrese către Ministrul Culturii să nici nu le semneze, să nu le dea nici număr de înregistrare când pleacă din instituție. Ce a ajuns această primărie? Cum e posibil ca o persoană fără o experiență în domeniul, care e consiliera unui primar, să facă astfel de adrese? Ce imagine are orașul acesta în momentul în care pe masa ministrului ajunge o astfel de hârtie”, a declarat Adrian Tudor.

Presa vinovată?

În toată această poveste purtătorul de cuvânt al primăriei lasă impresia că gestul vine după ce presa a insistat pe tema dosarului depus la UNESCO. „Întradevăr a fost trimisă această adresă. Am întrebat în ce stadiu se află dosarul privind includerea Ansamblului Brâncuși în Patrimoniul UNESCO. Am făcut acest demers deoarece am primit foarte multe întrebări din mass media referitoare la acest aspect. Cel mai bun răspuns îl puteam primi de la Ministerul Culturii. Până acum nu am primit niciun răspuns. Nu știu dacă dumneavoastră l-ați solicitat!”, a declarat Ana Maria Ianc.

Pact cu primarul

Pentru ca astfel de incidente să nu mai aibă loc viceprimarul Tudor îi propune lui Romanescu un pact. „Lupta politică e luptă politică dar haideți când vorbim de Brâncuși să nu-l mai amestecăm în lupta asta politică. Haideți să facem o înțelegere și să facem front comun, să nu punem în pericol dosarul Unesco. Domnule primar, Adrian Cioroianu, ambasadorul României la Unesco a venit la dumneavoastră în birou și a spus: atenție la modul de gestionare a acestui dosar, pe tema declarațiilor, pentru că la Unesco totul se monitorizează! Acesta trebuie să fie un proiect al municipiului Târgu Jiu asumat de întrega clasă politică. Ansamblul Calea Eroilor are 80 mii de proprietari- cetățenii municipiului Târgu Jiu”, a mai adăugat alesul.