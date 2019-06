Asociația unui profesor din Târgu Jiu, acuzată că a lăsat zeci de elevi în aeroporturi din toată lumea

O fundație condusă de către un profesor de istorie din Târgu Jiu este acuzată că a înșelat zeci de elevi și părinți din toată țara. Astfel, aproximativ 80 de elevi care se întorceau din vacanțe din Statele Unite ale Americii au rămas blocați în diferite aeroporturi din lume, pentru că nu avea bilete de întoarcere. Tăsica Mihalache, mama unei tinere, a explicat că fiica sa se afla la Viena și că nu avea bilet de întoarcere. Excursia a costat 690 de euro: „Am vorbit cu doamna Mihaela Ghinoiu (n.r.-soția profesorului Ghinoiu) și mi-a spus că nu sunt biletele de întoarcere și să le achiziționez eu. Doamna Mihaela apărea ca însoțitoare, dar fiica mi-a spus că nu a făcut deplasarea“.

Alți părinți ai căror copii urmau să plece în Anglia, în excursie, au aflat că deplasarea se suspendă, deși au plătit costurile, chiar și intrarea la muzee. „ANUNT! DIN CAUZA UNOR PROBLEME APARUTE IN ULTIMUL MOMENT INCEPAND CU DATA DE 26.06.201 PROIECTELE SUNT SUSPENDATE. IMEDIAT CE SE VA LAMURI SITUATIA VOM REVENI CU DETALII. INCLUSIV PROIECTUL DE LA LONDRA CARE URMA SA SE DESFASOARE INCEPAND CU DATA DE 27.06.2019 VA FI SUSPENDAT!!!! IN MOMENTUL IN CARE SE VA CLARIFICA SITUAȚIA VOM REVENI CU DETALII. NE CEREM SCUZE PENTRU INCONVENIENTELE CREATE!” este anunțul postat pe pagina de Facebook, care a fost ștearsă ulterior.

A organizat excursii și pentru elevii gorjeni Asociaţia Young Partners For Civil Society Development are sediul într-un apartament din Târgu Jiu. Iulian Ghinoiu, cel care conduce asociația, este profesor de istorie la o școală din Târgu Jiu. Asociația acestuia apare ca organizator am mai multor tabere. Astfel, în anul 2016, zeci de elevi de la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu“ din Târgu Jiu au fost la Parlamentul European de la Bruxelles, deplasarea fiind organizată de Asociaţia Young Partners For Civil Society Development.