Astăzi se inaugurează Stadionul! Cârciumaru: ”Trăiesc un imens sentiment de mulțumire!”

Astăzi are loc un moment extrem de important pentru Municipiul Târgu Jiu. Una dintre cele mai mari investiții, din ultimul secol, Stadionul Municipal va fi ianugurat! Pe noua arenă sunt așteptați cei mai importanți oameni ai statului, unii dintre ei neavând niciun merit să simtă emoțiile acestui nou început. La eveniment sunt așteptate și autoritățile locale dar și cetățeni de rând. Printre cei care vor privii cu emoție inaugurarea se va număra și cel căruia i se datorează investiția, fostul primar Florin Cârciumaru.

„În aceste zile, trăiesc un imens sentiment de mulțumire, de satisfacție sufletească pentru că unul dintre marile mele proiecte de investiții- Stadionul Municipal Târgu Jiu- a devenit funcțional. Un obiectiv foarte drag la care am ținut enorm și după ce nu am mai fost primar al municipiului Târgu Jiu. Chiar din Senatul României am sprijinit actuala administrație a primăriei să finalizeze investiția, având în vedere că Guvernul PSD a alocat fondurile necesare modernizării bazei sportive de la Târgu Jiu. Începând de vineri, gorjenii vor avea în orașul lui Brâncuși una dintre cele mai moderne infrastructuri dedicate sportului rege și nu numai, având în vedere că și Sala Sporurilor a fost modernizată conform parametrilor europeni. Chiar dacă unii evită sau nu vor să recunoască, în dreptul acestor două investiții se află și numele fostului premier Victor Ponta și al lui Liviu Dragnea, fost lider al PSD și fost ministru al Dezvoltării în timpul Guvernului Ponta. În amintesc faptul că, în perioada în care am semnat “certificatul de naștere” al noului stadion, am fost aspru criticat de anumiți politicieni, care susțineau că Târgu Jiul nu are nevoie de o infrastructură modernă pentru dezvoltarea sportului, iar alții afirmau că noua arenă ar trebui construită în afara orașului din motive mai mult mai mai puțin raționale. Acum, văd însă că toți se mândresc și se bucură că Târgu Jiul deține un asemenea obiectiv de investiții, arena sportivă de 4 stele schimbând mult peisajul urban din zona Primăriei”, a transmis Florin Cârciumaru.

“Cu porțile deschise”

Fostul edil al municipiului susține că și-ar dori ca de investiția demarată în timpul mandatului său să se bucure toți târgujienii. Și Cârciumaru ar fi optat pentru o inaugurare cu porțile deschise. “Ca iubitor al fotbalului, voi particia la festivitatea de inaugurare a Stadionului Municipal Târgu Jiu, la care au fost invitate numeroase personalități din lumea sportului și politicii românești. Având în vedere că tot mâine se vor desfășura un meci de fotbal între fostele glorii ale echipei naționale și cele ale Pandurilor, dar și partida oficială dintre Pandurii Târgu Jiu și Univesitatea Cluj, aș fi apreciat ca toți gorjenii să aibă acces gratuit pe stadion. Ar fi fost de bun augur ca meciurile din ziua inaugurării să se desfășoare pe un stadion cu porțile deschise tuturor gorjenilor și aș recomanda actualei administrații publice ca, începând de luni, după ora 16:00, porțile arenei să fie deschise gorjenilor dornici să viziteze și să pășească pe un stadion cotat la 4 stele, poate cel mai modern din România. Decizia privind accesul pe arenă aparține însă actualei administrații a Primăriei Târgu Jiu, dar și a Clubului Pandurii. Una peste alta, îmi doresc de aici înainte ca noul stadion din Târgu Jiu să găzduiască importante competiții ale clubului din țară, iar echipele locale de fotbal să depășească momentele dificile prin care trec și să revină pe prima scenă fotbalistică a țării”, a mai declarat fostul primar al Municipiului Târgu Jiu.

În echipă

Viceprimarul Aurel Popescu susține și el că este mândru de investiția la care, alături de colegii săi, a pus umărul, după plecarea fostul primar din fruntea unității administrativ teritoriale.

„Cea mai mare bucurie, ca și într-o familie, o ai atunci când obiectivul propus este atins cu succes. Am făcut echipă bună cu Florin Cârciumaru,Cosmin Popescu și parlamentarii care au făcut tot ce era posibil să se finalizeze lucrările la stadionul de patru stele. Premierul Viorica Dăncilă a fost cea care ne-a ajutat foarte mult și iată a venit momentul să inaugurăm acest obiectiv important pentru comunitate și pentru România. Voi fi prezent mâine la acest eveniment organizat de Primăria Târgu Jiu și îmi doresc ca măcar ulterior să fie permis accesul liber tuturor celor care vor să vadă aceasta arenă impresionantă. Le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat și contribuit la finalizarea acestui obiectiv”, a declarat alesul