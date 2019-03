Au primit bani dar sunt cu gândul la noi sume! Edili gorjeni se plâng că nu au bani de cofinanțări

Bani insuficienți pentru primării, la prima strigare. Primarii celor două municipii susțin că sumele repartizate pe cotele defalcate din TVA nu sunt suficiente nici măcar pentru a acoperi partea de cofinanțare pentru proiectele aflate în desfășurare. Deși liberali, cei doi edili speră ca Guvernul să le întindă o mână de ajutor, cum a mai făcut, de altfel, și în trecut.

Primarul Marcel Romanescu susține că cele 16 milioane de lei primite sunt insuficiente și speră la noi rectificări. Edilul susține că pe lângă acești bani mai are nevoie de cel puțin 10 milioane de euro. ”Primăria Târgu Jiu primește de la Consiliul Județean o sumă insuficientă pentru rezolvarea tuturor problemelor. Este mai mică decât în 2018, mai mică decât cea din 2017 și nu neapărat ca valoare, ci ca acoperire a necesităților noastre pentru anul 2019. Sperăm că vor mai fi rectificări. Sunt foarte multe proiecte pe care le-am dezvoltat în acest an și care necesită finanțare. Am și avut o discuție cu președintele Consiliului Județean și cu reprezentanții Finanțelor și sperăm ca după luna august-septembrie să mai primim ceva sume. Sperăm să asigurăm măcar partea de cofinanțare la proiectele europene, cele în derulare sau pe cele care vor fi scoase la licitație în perioada următoare. Vorbim aici de cele trei mari investiții pe care le realizăm la Târgu Jiu și care au presupus o suplimentare de fonduri. Cel puțin această împărțire s-a făcut pe un anumit algoritm stabilit de Ministerul de Finanțe. Din ceea ce știu, mai urmează o împărțire ulterioară, în care sperăm să primim ceva. La dispoziția Consiliului Județean va fi o anumită sumă și atunci se pune în discuție modul în care se împart aceste sume, aici este o anumită formulă matematică. Pentru proiectele aflate în derulare, cred că ar mai fi nevoie de vreo 10 milioane de euro, pentru proiectele pe care le avem în momentul de față aprobate prin indicatorii evaluați”, a declarat primarul municipiului Târgu Jiu.

Bani pentru Casa de Cultură

Primarul municipiului Târgu Jiu susține că are nevoie de sprijin pentru a reface acoperișul Casei de Cultură. De finanțare mai este nevoie și pentru reabilitarea centrului municipiului dar și pentru avelopări de blocuri. „Noi sperăm ca din bugetul de stat să primim finanțare măcar pentru Casa de Cultură, pentru anveloparea celor 29 de blocuri și pentru centrul orașului. Pregătim împreună cu Dorin Ștefan indicatorii care nu au fost prevăzuți în primul proiect pentru Calea Eroilor, pentru reabilitarea în totalitate pe bază de piatră cubică a centrului municipiului Târgu Jiu. Nu o vom putea finanța din bugetul local și sperăm să primim suma de la bugetul de stat. Eu sper ca până la sfârșitul lunii aprilie să avem bugetul aprobat și să ne putem apuca de treabă. Din ce am văzut până acum, nu o să avem bani pentru toate investițiile, dar sper ca Guvernul să se întoarcă cu fața și spre primăriile reședință de județ, pentru că noi suntem cei mai afectați. Municipiile au fost defavorizate. Eu mă gândesc în primul rând să asigur finanțarea pentru cele 60 de milioane de euro pe care le-am semnat sau le vom semna în acest an”, a mai declarat Marcel Romanescu

Apelează la credite

Și la Motru momentul unei noi repartiții bănești este așteptat cu interes. Primarul speră la o repartizare echitabilă în funcție de adevăratele nevoi ale unităților administrativ teritoriale. „Am primit 5 milioane 700 mii de lei. O sumă cu 2, 6 milioane lei sub minimul necesar pentru a acoperi toate cheltuielile, în condițiile în care reducem foarte mult cheltuielile cu investițiile. Avem nevoie de cofinanțare pentru proiectele pe fonduri europene. Dacă nu primim alte sume vom renunța definitiv la investiții în oraș iar pentru cofinanțare vor apela la credite. Mai sunt niște sume de împărțit și speră să nu avem probleme cu închiderea acestui buget. Nu știu dacă se ține cont de culoarea politică dar așteptăm momentul împărțirii sărăciei. Unii primesc mai mult alții mai puțin, asta e!”, a declarat Gigel Jianu.