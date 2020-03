Aurel Popescu: Ne dorim achiziționarea a șase aparate de ventilație mecanică

Trei consilieri locali din Târgu Jiu doresc să pună umărul la sprijinirea sistemului sanitar din Gorj. În acest sens au inițiat un proiect de hotărâre privind achiziționarea unor aparate de ventilație mecanică. Proiectul urmează să fie discutat în următoarea ședință de CL.

Viceprimarul Aurel Popescu și alți doi aleși locali au inițiat un proiect de hotărâre pe baza cărui municipalitatea să achiziționeze aceste aparate medicale atât de necesare în plină pandemie. „Împreună cu colegii Liliana Luca și Eduard Lădaru am inițiat un proiect de hotărâre prin care solicităm sprijinirea sistemului medical din Târgu Jiu și județul Gorj. Am purtat discuții cu Colegiul Medicilor din Târgu Jiu, cu reprezentații Spitalului Județean de Urgențe din Târgu Jiu și, am stabilit împreună, o anumită direcție. Mai exact, ne dorim achiziționarea a șase aparate de ventilație mecanică în valoare de peste 774 mii de lei pentru a veni în sprijinul celor care au cu adevărat nevoie. Nu cred că se va opune cineva achiziționări acestor aparate foarte importante pentru combaterea acestui virus care a făcut ravagii în lume. Cu siguranță, în ședința ordinară a Consiliului Local Târgu Jiu vom supune votului acest proiect de hotărâre. Voi ține în mod special să se discute acest proiect și îmi doresc să înțeleagă toți colegi importanța sprijinirii sistemului medical, acum, când este maximă urgență. Sistemul sanitar are nevoie de decizii care să vină în sprijinul acestui domeniu”, a declarat viceprimarul Aurel Popescu.