Aurel Popescu: să dea sporurile înapoi la Primărie!

Viceprimarul Aurel Popescu îl somează public pe primarul Marcel Romanescu să dea înapoi banii încasați lunar din sporul acordat pentru accesarea de fonduri europene. Solicitarea vine în contextul în care edilul liberal a acuzat Guvernul că i-a blocat proiectele doar pentru a-l pune într-o imagine proastă. “Să dea înapoi banii daca PSD nu i-a acordat suficiente proiecte pe fonduri europene”, afirmă alesul social-democrat.

„M-a șocat domnul Romanescu când a făcut trimitere la faptul ca au fost stopate nu știu ce proiecte la Ministerul Dezvoltări și că nu au fost proiecte venite în perioada aceasta de 2 ani și jumătate venite pe fonduri europene pentru că PSD-ul a blocat. Păi îl întreb pe eu pe domnul Romanescu, pentru ce ia, de peste 2 ani de zile, spor pentru proiecte pe fonduri europene dacă tot nu au fost fonduri europene, să dea sporurile înapoi la Primărie! În fiecare lună domnul Romanescu încasează pentru proiecte pe fonduri europene peste 3 mii de lei, sume considerabile. Să dea înapoi banii daca PSD nu i-a acordat suficiente proiecte pe fonduri europene. E multă poezie în ce spune, uitați-vă câte proiecte am depus în martie 2017, proiecte care au fost dezvoltate și s-au derulat în perioada aceasta când domnul Romanescu a fost primar, proiecte făcute și depuse de noi”, a declarat viceprimarul Aurel Popescu.

Șansa lui

Viceprimarul Municipiului Târgu Jiu susține că nu înțelege nemulțumirile primarului din moment ce parlamentarii PSD au fost cei care au făcut lobby pentru fiecare proiect. „Marcel Romanescu a avut o șansă fantastică să semneze contracte pe care PSD le-a dezvoltat în urmă cu ani de zile. El are șansa doar să semneze și nu-i convine nici acest lucru, acuză că face deplasarea și doar să semneze”, a mai declarat alesul PSD.

13 milioane de lei

Proiectele la care face referire Aurel Popescu au fost semnate zilele trecute de primarul Municipiului Târgu Jiu. ”Am semnat, în această perioadă, pentru finanțarea a două proiecte deosebit de importante pentru municipiul Târgu Jiu. Am fost la Craiova pentru proiectul pe care îl avem pentru zona de agrement ce va fi amenajată în Cartierul Narciselor, iar săptămâna trecută am semnat pentru amenajarea stațiilor de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Sunt două proiecte pentru care am obținut finanțare din fonduri extrabugetare, în valoare de peste 13 milioane de lei”, a declarat Marcel Romanescu.