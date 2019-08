Bălăeț, fără credibilitate în fața lui Aurel Popescu. „Sunt și eu curios să văd dacă cu banii alocați se va face ceva”

Se fac selecții la Clubul Sportiv Municipal. Cei doi experți sportivi se mobilizează pentru a strânge iubitori de sport. Chiar și așa o parte din autoritățile locale sunt sceptice în privința activității ce urmează să fie derulată în noul club. Viceprimarul Aurel Popescu nu vede cu ochi buni refuzul directorului Bălăeț de a colabora cu alte entități sportive.

Viceprimarul Aurel Popescu pune tunurile pe Robert Bălăeț. Directorul CSM Târgu Jiu este acuzat că face doar cel taie capul fără a ține cont de Comitetul Director .„Dacă mă întrebați pe mine, ce cred, eu va spun că am încredere în cei doi experți sportive, nu și în director. Îl știu și pe Dan Ilieș și pe Adrian Roșu ca sportivi și îi cred capabili să facă lucruri frumoase pentru disciplinele sportive. În ceea ce-l privește pe domnul director am rezervele mele. Începând cu promovarea lui pe funcția de director și terminând cu atitudinea pe care o are față de Consiliul Local și de Comitetului Director. Nu poți tu, director, să pui condiții și să ne tratezi cu indiferență, când, urmare a CL tu ai ajuns director și urmare a Comitetului Director tu ar trebui să ai niște performanțe, rezultate pe care să le treci în dreptul Clubului ori comportamentul lui e de indiferență totală. În Comitetul Director sunt patru consilieri locali care nu sunt convocați, se iau deciziile fără să convoace Comitetul Director și fără să-i consulte măcar telefonic. În condițiile în care periodic, la primărie ar trebui să ajungă niște informări vis a vis de ce se întâmplă acolo. Sunt și eu curios să văd dacă cu banii alocați se va face ceva. L-am întrebat de ce nu vrea să colaboreze cu Liceul cu Program Sportiv și mi-a spus că nu are buget. Mi-a spus că are patru miliarde și jumătate de lei pentru handbal. Am făcut niște analize și i-am dat un exemplu prin echipa de baschet ACS care a avut trei miliarde de lei pentru Liga I și o prestație deosebită, și, tu îmi spui că nu ai bani. Cine a stabilit bugetul pentru 2019?” , a declarat viceprimarul Aurel Popescu.