Bălăeț: Prin ce trec acum, nu aș dori să treacă nimeni. Am simțit o mare umilință

Sportivul Robert Bălăeț s-a săturat să fie minge de ping-pong între aleșii locali. Acesta a deschis o acțiune în instanță pentru a-și intra în drepturi după câștigarea concursului pentru șefia CSM Târgu Jiu. „N-aș vrea ca niciun sportiv care a ajuns să facă performanță să treacă prin așa ceva, dar sunt foarte puternic și o să trec peste asta”, a declarat candidatul declarat câștigător.

Fostul antrenor a participat la aproape toate ședințele locale în care a fost dezbătut proiectul care viza numirea lui ca șef al CSM Târgu Jiu. „Mi se pare o tergiversare, o pierdere a timpului. Sincer, nu înțeleg absolut nimic din ce se întâmplă. Am venit iarăși la o discuție, pentru că nu a fost o ședință. O să privesc în continuare la ceea ce se întâmplă, pentru că nu am ce să fac. Eu mă prezint în fiecare zi aici la primărie. Așa mă obligă legea. Îi salut pe oameni și plec acasă. Nu pot să aștept, să stau cu mâinile în sân. Avocații mei se ocupă de aceste hârtii. Normal că s-a făcut și o acțiune în instanță. Eu nu dau nimănui niciun termen limită. Sunt legat de mâini și de picioare. Ce a depins de mine am făcut, acum aștept o validare care nu înțeleg de ce nu se face”, a declarat Robert Bălăeț.

Se simte umilit

Bălăeț susține că sprijinul cetățenilor îi dă putere să meargă mai departe. Este convins că instanța îi va da dreptate însă nu vrea să ocupe scaunul de manager doar de dragul unui salariu. „Niciodată nu mă gândeam că o să trec prin situația asta. Prin ce trec acum, nu aș dori să treacă nimeni. Am simțit o mare umilință. N-aș vrea ca niciun sportiv care a ajuns să facă performanță să treacă prin așa ceva, dar sunt foarte puternic și o să trec peste asta. Mă bucur că lumea este cu noi. Cred că putem face ceva pentru orașul ăsta. Sper ca măcar în ceasul al 12-lea să se rezolve această problemă. Dacă se va mai întârzia o lună, anul este compromis și nu voi mai putea face nimic. O să câștig în instanță, poate, și nu îmi doresc să stau pe un scaun, să iau un salariu și să mă uit pe pereți, pentru că anul competițional 2019-2020 se va duce și nu voi putea face absolut nimic pentru acești copii”, a mai declarat fostul antrenor.