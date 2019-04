Bani pentru Uzina Mecanică Sadu. Mihai Weber, liant între Bobaru și Ministrul Economiei Nicolae Bădălău

Primarul orașului Bumbești Jiu vrea o întâlnire cu ministrul Economiei. Bobaru susține că va face lobby pentru uzina din localitate pentru ca unitatea să beneficieze de sprijin financiar. Cel care îl va susține pe edilul liberal din umbră este chiar președintele PSD Gorj, Mihai Weber.

Edilul liberal a lăsat deoparte culoarea politică și a cerut sprijin liderilor PSD. Mihai Weber și-a arătat disponibilitatea de a-l ajuta astfel încât întâlnirea la Ministerul Economiei o să aibă loc până la finele acestei luni. „Solicitarea mea către domnul președinte este de a merge la domnul ministrul al Economiei pentru UM Sadu. Anul acesta unitatea va marca 80 de ani de existență și cred ca este momentul să ne gândim la o schimbare. Uzina este importantă în primul rând pentru comunitatea de la Bumbești Jiu pentru că încă hrănește 900 de familii dar este importantă și prin activitatea strategică pe care o face. În acest context am cerut sprijinul președintelui PSD Gorj pentru a sta de vorbă cu ministrul Economiei. Uzina de la Sadu are nevoie de infuzie de capital și am solicitat Guvernului României ca anul această să aloce un milion de euro pentru a reuși niște achiziții rapide care să onoreze contractele pe producția estică iar pentru anul viitor alte două milioane de euro pentru achiziționarea de linii noi pentru contractul cu NATO. Banii sunt bugetați dar trebuie să ajungă foarte repede pentru procedura de achiziție. UM Sadu are comenzi și trebuie onorate la termen”, a declarat primarul de la Bumbești Jiu Constantin Bobaru.