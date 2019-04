Banii pentru plata însoțitorilor persoanelor cu handicap ajung până la jumătatea anului

Primăria comunei Roșia de Amaradia a primit bani pentru plata salariilor persoanelor cu dizabilități până la jumătatea acestui an. Primarul Liviu Cotojman spune că situația este mai grea de la un al la altul: „Avem 51 de însoțitori ai persoanelor cu handicap. La fiecare să punem o medie de 20 milioane lei vechi pe lună cu tot cu contribuții ceea ce înseamnă 1 miliard de lei pe lună, ceea ce înseamnă o sumă de 12 miliarde de lei pe an. A rămas o lună de anul trecut neplătită plus o lună de concediu se ajunge în total la 14 miliarde de lei. Eu nu am primit decât șapte miliarde lei“.

„Nu am venituri proprii la Roșia de Amaradia“

Primarul Cotojman susține că nu are de unde să asigure diferența, pentru că localitatea este foarte săracă: „Au spus să plătesc și din venituri proprii. Eu nu am venituri proprii la Roșia de Amaradia, nu am agenți economici, iar cariera s-a închis“.