Bărbat cu piciorul rupt a plecat din spital și a venit la redacția „Impact în Gorj“: „Nu m-a băgat nimeni în seamă timp de două ore“

Un bărbat cu piciorul rupt a ajuns marți seară la redacția Impact în Gorj. Acesta avea glezna înnegrită. Gheorghe Hotoboc, 53 de ani, din comuna Turcinești, a povestit că a plecat singur din Unitatea de Primiri Urgențe după ce a așteptat timp de două ore ca să i se pună piciorul în gips. Pacientul a povestit că i s-a făcut radiografie, dar că, ulterior, nu l-a mai întrebat nimeni despre suferința pe care o are: „Am avut o altercație cu un vecin. Am fost luat cu ambulanța și am ajuns la spital. Mi s-a făcut radiografie și mi-a spus o doamnă că piciorul este rupt. Glezna este neagră. M-au pus pe un căruț și am stat două ore acolo fără să mă bage nimeni în seamă sau să mă întrebe dacă îmi e foame sau sete. Nu am spus la nimeni, doar la oamenii care mai erau acolo. Am plecat cum am putut, m-a luat un nepot și m-a dus în stație la Piața Centrală. De acolo am luat un taxi și am venit la redacție la Impact în Gorj. Nu pot să merg, dacă este rupt. Vreau să merg să îmi pună ghips, dar nu mă bagă în seamă“.

„Se manifesta agresiv verbal cu cadrele medicale“

Alexandru Nițu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, a precizat că, potrivit documentelor, pacientul nu a așteptat nici măcar o oră, că avea halenă etanolică și că a plecat fără încuviințarea medicului: „Conform foii de prezentare în UPU, pacientul a ajuns la ora 14,00 cu durere la nivelul gleznei și impotență funcțională.

După primele examinări, pacientul prezenta halenă etanolică și se manifesta agresiv verbal cu cadrele medicale. I s-a efectuat o radiografie la gleznă. La ora 14,45 s-a hotărât să părăsească serviciul de urgență fără consultație ortopedică și avizul medicului ortoped“.