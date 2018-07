Bătaie de joc la adresa memoriei familiei Tătărăscu

Busturile Arethiei şi lui Gheorghe Tătărescu, realizate de sculptorul Paul Popescu, amplasate în Parcul Arethia Tătărescu din Târgu-Jiu, au fost duse în incinta Muzeului Județean ridicate fără nicio explicaţie oferită sculptorului.

Acţiunea de ridicare a busturilor s-a produs miercuri, 4 iulie, în ziua în care au apărut, în mass media, declaraţii ale sculptorului care arăta că lucrările din piatră ale lui Constantin Brâncuşi nu sunt îngrijite în mod corespunzător, motiv pentru care au fost năpădite de muşchi. „Cam multe coincidenţe s-au adunat de-a lungul timpului. Aşa s-a ajuns ca în momentul de faţă să se acţioneze în maniera asta urâtă, sfidând toate prevederile legale şi legea dreptului de autor. Cel mai dur mi se pare că toată această nebunie a început imediat după ce au am făcut acea cunoscută sesizare în materie de patrimoniul cultural cu privire la spălarea componentelor din piatră ale ansamblului Brâncuşi cu jet din apă sub înaltă presiune. Imediat au apărut în discuţie cele două lucrări ale mele“, a precizat Paul Popescu.

Presiuni pentru ridicarea busturilor

În urmă cu patru ani, Ministerul Culturii a comunicat faptul că cele două lucrări au fost amplasate fără aviz de la Comisia Naţională de For Public. La începutul anului 2014, comisia a dat aviz negativ pentru bustul Arethiei Tătărescu şi al lui Sergiu Nicolaescu. Sculptorul Paul Popescu, autorul lucrărilor, a afirmat atunci că Radu Boroianu, la vremea respectivă secretar de stat la Ministerul Culturii, s-a exprimat cu privire la bustul Arethiei Tătărescu că are sânii prea mari.

Cele două lucrări se află acum în incinta Muzeului Judeţean de Istorie, care a emis un comunicat în care arată că vor fi duse la Casa memorială „Tudor Vladimirescu“ din localitatea gorjeană Vladimir. Reprezentanţii Muzeului invocă notificări ale Primăriei Târgu Jiu, Ministerului Culturii cu privire la luarea măsurilor care se impun pentru respectarea normelor în vigoare. Este vorba de faptul că nu au fost obţinute avizele de la Comisia Naţională pentru Monumente de For Public pentru amplasarea bustului Arethiei Tătărescu. De asemenea, în comunicatul de presă al Muzeului Judeţean se mai invocă şi o decizie a Curţii de Conturi. Dar, în Târgu Jiu mai există un bust tot fără aviz de la această comisie. Este vorba de bustul lui Sergiu Nicolaescu de care nu s-a atins nimeni.

Primarul Romanescu și viceprimarul Tudor se contrazic

Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, a spus că trebuie respectată legislația: „Cele două busturi sunt proprietatea Muzeului Județean Gorj. Oricine ar vrea bustul celor două personalități în municipiul Târgu Jiu, dar opinia publică trebuie să știe că există niște prevederi legale ca atunci când amplasezi pe domeniul public astfel de lucrări de artă totul se amplasează cu autorizație de construire, iar la baza acesteia sta un proiect și mai multe avize, iar cel mai important este avizul Comisiei Naționale de Monumente de For Public, formată din oameni de culturi, arhitecți, critici de artă, sculptori, care se întrunește în fiecare an“.

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, aruncă responsabilitatea în sarcina viceprimarul Adrian Tudor: „Dânsul este viceprimar pe probleme de cultură, iar probleme de genul acesta trebuie să le gestioneze. În momentul în car primește bani pentru activitatea pe care o desfășoară trebuie să și gestioneze activitatea. Relația dintre dumnealui și Paul Popescu se știe că nu este o relație nu tocmai cordială. Eu sunt surprins de faptul că acum nu știu câți ani toată lumea mergea acolo și făcea poze, spunând că este o mare realizare pentru Târgu Jiu și cred că este o chestiune de normalitate, iar acum când au fost amplasate vedem că nu există avize“.

Sculptorul va revendica bustul lui Gheorghe Tătărescu

Bustul Arethiei Tătărescu a fost achiziţionat de Muzeul Judeţean, iar cel al lui Gheorghe Tătărescu a fost donat de sculptorul Paul Popescu Consiliului Judeţean Gorj. „Prin această tehnică abuzivă, Curtea de Conturi intră alături de ceilalţi factori de decizie în această mocirlă urâtă care, din păcate, a umplut pământul la Târgu Jiu. Nu aveam eu obligaţia obţinerii avizelor respective“, a menţionat Paul Popescu. Artistul nu îşi dă acceptul ca lucrările pe care le-a realizat să fie mutate în altă parte, menţionând că se încalcă în acest fel Legea dreptului de autor. Paul Popescu vrea să-şi retragă donaţia şi să i se returneze bustul lui Gheorghe Tătărăscu: „Îl voi revendica şi, conform, Legii dreptului de autor, bustul îmi revine. Voi cere şi cuvenitele daune care se impun, pentru că depăşesc orice limită ale aştepărilor mele. Bustul Arethiei Tătărescu este în deplina proprietate a Muzeului Judeţean. Pentru a-l amplasa la Vladimir e nevoie de avizul autorului“.

Ce-i datorează gorjenii familiei Tătărescu

Cele două busturi erau amplasate într-un parc aflat lângă Calea Eroilor, strada din Târgu Jiu care face parte din Ansamblul monumental realizat de Brâncuşi. Arethia şi Gheorghe Tătărescu au avut un rol capital cu privire la realizarea monumentelor lui Brâncuşi în Târgu Jiu. Liga Femeilor Gorjene, care era condusă de Arethia Tătărescu, i-a solicitat lui Brâncuşi ridicarea unui monument în cinstea eroilor din Primul Război Mondial, iar soţul său s-a ocupat de obţinerea finanţării. Ulterior, Brâncuşi a ridicat Coloana Infinitului. De asemenea, Gheorghe Tătărescu a contribuit la ridicarea mai multor unităţi economice şi sociale, unele dintre ele funcţionând şi în prezent, care au dus la dezvoltarea judeţului Gorj. Mai mult decât atât, familia Tătărescu avea reşedinţa de vară în localitatea gorjeană Poiana.