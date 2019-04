Bătrâna angajată ca femeie de serviciu la vârsta de 83 de ani a fost concediată. Directorul Grădiniței: „Am decis că trebuie să înceteze contractul“

Sofia Chiţoran, femeia în vârstă de 83 de ani angajată ca femeie de serviciu la grădiniţa din localitatea Leurda, din municipiul Motru, a fost concediată. Decizia a fost luată de către conducerea Grădiniței nr. 1, din Motru, pe motiv că este prea bătrână.

Bătrână avea un contract de două ore pe zi la grădiniţa din localitatea gorjeană Leurda. Ea venea în fiecare dimineaţă la ora 5.00, făcea focul în sobă şi se ocupa de curăţenie în sala de clasă şi în curtea grădiniţei. Povestea bătrânei a apărut, săptămâna trecută în presa națională și locală. Atunci a aflat conducerea Grădiniței că bătrâna are și o pensie de la CAP, în sumă de 640 de lei. Este suficient, a considerat conducerea Grădiniței și a Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Tanti Sofia, așa cum îi spune toată lumea din Leurda, mai cștiga 440 de lei, pentru că se trezea la primele ore ale dimineții și făcea curat la grădiniță. Bătrâna are și un băiat bolnav de epilepsie în îngrijire.

„Inspectorul general ştia de situaţia aceasta. Săptămâna trecută a fost închis contractul de muncă pe care îl avea doamna, în condiţii legale. Dată fiind vârsta înaintată, nu mai putea fi păstrată pe acest post. I s-a închis cartea de muncă, în condiţii normale, ca atunci când te pensionezi”, a declarat, pentru Mediafax, Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj.

„Sunt dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat“

Cosmin Morega, viceprimarul oraşului Motru, spune că se simte vinovat și că tanti Sofia nu merita această nedreptate: „Nu este o măsură morală. În primul rând, bătrânica va avea de suferit. La vârsta ei, să primească o astfel de veste nu este aşa de uşor. Mă simt şi vinovat pentru că eu i-am făcut publică povestea. Sunt dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat. Iniţial, am crezut că e păcăleală de 1 aprilie“.

„Săptămâna trecută i-a închis contractul de muncă“

Marcela Mrejeru, instalată în funcția de inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj în urmă cu o săptămână, a precizat ca a chemat-o pe directoarea de la Grădinița Motru ca să dea explicații: „Doamna a fost angajată ca îngrijitor cu taxă forfetară, adică fără contribuţie la pensie până la 1 aprilie 2001. Apoi, în 2003, s-a schimbat Codul Muncii şi directoarea a angajat-o cu 0,25 normă de bază, crezând că face vechimea. Nu ştia că se face an pe an, ci trei luni la un an lucrat, conform normei de 0,25. Săptămâna trecută i-a închis contractul de muncă, pentru că avea vârsta expirată. Am sunat-o pe doamna director de la Grădiniţa Motru ca să dea o notă explicativă. (…) Nu a spus la şcoală că mai avea o pensie de la CAP“.

„Am decis că trebuie să înceteze contractul pentru că are o vârstă înaintată“

Camelia Barbu, directoarea Grădiniţei Motru, care a luat decizia desfacerii contractului de muncă spune că aceasta nu mai avea voie să lucreze, pentru că avea pensie: „Motivul este că doamna este pensionară. Nu am ştiut că este pensionară şi că are pensie de CAP. Niciodată nu ne-a spus lucrul acesta. Normal este ca la vârsta asta să fie la pensie. Am ţinut-o aşa pentru că era la două ore, normă de forfetar şi nu avea cotizaţia, din punctul nostru de vedere, dar dacă dumneaei are pensie de CAP este normal ca aşa să fie. Este decizia legală. Nu că nu are voie să lucreze, dar are o vârstă înaintată, mă înţelegeţi? Ei, la patru ani lucraţi, i se calcula un an. De ceva timp i se calculează la un an lucrat un an de cotizaţie. Trebuie să ai o cotizaţie minimă ca să ieşi la pensie, dar nu ştiam că dumneaei era deja pensionară. A fost angajată de foarte mulţi ani. Între timp, dumneaei şi-a băgat pensia de CAP. Nu mai are voie să lucreze. Să lucreze la vârsta asta?(…) Am decis că trebuie să înceteze contractul pentru că are o vârstă înaintată şi dumneaei a dorit să iese la pensie“. Fals! Bătrâna le-a mărturisit reporterilor că vrea să muncească atâtea zile cât va avea. Mai mult decât atât, Oana Talău, director al Casei de Pensii Gorj, a precizat că bătrâna avea dreptul să lucreze şi să cumuleze pensia cu salariul, pentru că s-a pensionat la limită de vârstă şi-a îndeplinit stagiul minim de cotizare.