Bătrâna de 83 de ani, femeie de serviciu la Grădinița Leurda, reangajată după numai câteva zile de când a fost concediată

Sofia Chiţoran, bătrâna în vârstă de 83 de ani care muncea de 40 de ani ca femeie de serviciu la grădiniţa din satul Leurda, a fost concediată, după ce povestea ei a devenit publică, și după doar câteva zile a fost reangajată. Tanti Sofia, așa cum este cunoscută de toată lumea, este exemplul clar că cetățenii care muncesc cinstit pot ajunge, într-o clipă, victime ale unui sistem format din oameni slab pregătiți, dar care ajung pe funcții de conducere.

Săptămâna trecută, imediat de jurnaliștii au plecat de la ea, bătrânica a fost chemată de directoarea Grădiniței nr. 1 Motru, de care aparține unitatea de la Leurda, și anunțată că trebuie să fie dată afară“.

„Nu știam că primește pensie. Nu are voie să mai lucreze. O să meargă la pensie“, motiva directoarea Camelia Barbu. Sofia Chiţoran primește o pensie de doar 640 de lei pentru că a muncit la CAP, la care se mai adăuga 440 de lei pentru munca depusă la grădiniță.

Bunica ne-a povestit ce s-a întâmplat: „Când m-am dus, mi-a dat să iscălesc. Nu am vrut să plec de la grădiniţă. Nu am ştiu de ce mă cheamă. După ce aţi plecat dumneavoastră (n.r. – 28 martie), imediat m-a chemat. Mi-a dat să iscălesc şi mi-a spus să mă duc la pensie. Am rămas cu pensia de la CAP, de 640 de lei. La Casa de Pensii, unde a fost copilul meu, mi-au spus că îmi mai pun un leu sau doi lei la pensie pentru ce am muncit la grădiniţă. Asta este un râs. O să mă duc să-mi iau la revedere de la copii, dar nu cu mâna goală. Aştept să-mi vină pensia. Să găsească pe cineva mai tânăr şi să muncească aşa cum am muncit şi eu“,

S-a supărat și nu mai dorea să lucreze

După tot ce s-a întâmplat, tanti Sofia nu mai dorea să lucreze la grădiniță, deși copiii sunt în sufletul ei: „Nu vreau să mă întorc, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Aş mai fi stat un an sau doi. Să-şi bată joc aşa de mine… Le mulţumesc părinţilor, pentru că toţi au vrut să mă întorc şi să mă plătească ei ca să am grijă de grădiniţă, dar eu nu pot să primesc banii lor“.

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj a demarat o anchetă şi recomandă directoarei Grădiniței nr. 1 reîncadrarea bătrânei. „Am luat legătura cu doamna director şi i-am recomandat să regândească poziţia pe care a avut-o şi să ia legătura cu doamna şi să facă diligenţele necesare pentru reangajare, însemnând fişa medicală şi tot ce ţin de aceste lucruri. O să facem o comisie de disciplină care să analizeze situaţia. Vrem să aflăm de ce a fost dată afară şi acum se încearcă reangajarea“, a precizat Marcela Mrejeru, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj.

Reacție din partea ministrului Eucației

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a avut o reacție cu privire la cele întâmplate: „M-a impresionat că la vârsta pe care o avea găsea ceva foarte util de făcut pentru grădiniţa din acea localitate. N-am înţeles-o deloc pe directoarea grădiniţei, în decizia pe care a luat-o. Am avut o discuţie cu inspectorul şcolar general de la Gorj, care mi-a promis că doamna va fi reintegrată şi se gândeşte la sancţiunea pe care directoarea o va primi pentru acest gest lipsit de omenie”.

Marcela Udrea, educatoare la grădiniţa din Leurda, spune că este greu fără tanti Sofia: „Vin eu mai devreme cu o jumătate de oră şi fac focul. După cursuri, fac curăţenie. Este mai greu, dar nu avem ce să facem. Tanti Sofia îşi făcea bine treaba“.

„Era a doua ei casă“

Vecinii Sofiei Chițoran sunt înfuriaţi. „Grădiniţa era a doua ei casă. Cum pot să facă aşa ceva? Venea şi seara să facă focul. Era ajutată şi de cei din familie la căratul sau spartul lemnelor sau la curățenia generală. Sufletul ei era la grădiniţă. Normal că este supărată de ceea ce s-a întâmplat. Cine vine pe banii ăștia în locul ei“, a spus un vecin.

Directoarea a rugat-o să o ierte

Ieri după-masa, directoarea Camelia Barbu a mers acasă la tanti Sofia și a implorat-o să se întoarcă la școală, pentru că altfel o să-și piardă funcția. Bătrâna a iertat-o, deși a fost devastată de decizia luată inițial de aceasta, iar de astăzi se va întoarce la grădiniță.

„Nu a fost o decizie luată împotriva dumneaei“

C amelia Barbu a spus că s-a gândit la siguranța copiilor când a luat decizia de a o concedia pe bătrânică: „Doamna Sofia a fost concediată pentru că am stat de vorbă cu dumneaei şi a reieşit că îşi doreşte că vrea să meargă la pensie, că îşi doreşte să aibă grijă de copilul bolnav. Sincer, ne-am gândit la securitatea şi sănătatea copiilor din grădiniţă. Nu a fost o decizie luată împotriva dumneaei. Din contră, ne-am gândit că la vârsta dumneaei se poate odihni şi să-şi vadă de sănătate. Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Aş putea să mai stau de vorbă cu dumneaei şi, dacă îşi doreşte cu ardoare să mai lucreze şi să ne ajute, dacă medicul îşi dă acordul, o putem reîncadra. Eu din reportajele dumneavoastră am înţeles că este o bătrână care munceşte şi o exploatăm la vârsta dumneaei. Ce nu se ştia, e că are pensie de la CAP. Noi nu ştiam că are un venit“.

Ioana Talău, director al Casei de Pensii Gorj, spune că bătrâna poate să lucreze, acest lucru fiind permis de lege: „Este pensionată la limită de vârstă cu un stagiu de cotizare complet prevăzut de lege. Poate să fie angajată“.