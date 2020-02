Bazin de apă, de 1000 mc, în zona Iezureni. Tudor: „Sper să fie o investiție prioritară”

Bazin de 1000 mc pentru a scăpa Municipiul Târgu Jiu de lipsa apei pe perioada verii. Viceprimarul Adrian Tudor a inițiat un proiect de hotărâre, în urma discuțiilor avute cu responsabili Aparegio, de a construi un bazin de apă în zona Iezureni. Investiția se dorește a fi gata anul acesta.

La legea bugetului votată deja de consilierii locali a fost adus un amendament care vizează realizarea unei investiții prioritare pentru oraș. Este vorba despre un bazin care să suplimenteze rezervele de apă pe perioada secetei. Viceprimarul Adrian Tudor, inițiatorul proiectului susține că în prezent spațiul destinat stocării apei este insuficient fapt care duce la pierderi în momentul în care bazinul se umple. „Am constatat ca în proiectul de investiții pentru anul 2020 nu era prevăzută nicio investiție pentru rezolvarea problemelor create de lipsa apei potabile în perioada de secetă. În urma discuțiilor avute cu cei de la Aparegio am înțeles nevoia de a construi un rezervor pentru apă potabilă de 1000 mc în zona Iezureni. În prezent, la Iezureni, este doar unul de 500 mc, alimentat din puțuri. În momentul în care acesta se umple, puțurile devarsa apa în Jiu, deoarece nu pot fi închise, închiderea lor ar duce la colmatarea imediat, deoarece apa nu este pompata din pânza freatica ci este arteziană”, a declarat Adrian Tudor.

Din vară….

În ceea ce privește investiția, acesta ar putea fi realizată chiar în acest an. „În buget nu este toată suma prevăzută, am prins doar poziția, trebuie efectuat și un studiu de fezabilitate. Eu sper ca investiția să fie prioritară, tinând cont de nevoile orașului. Dacă se dorește, bazinul ar putea fi gata până la vară și, astfel, am evita vechile probleme”, a mai declarat viceprimarul municipiului Târgu Jiu.