Beneficiarii subvențiilor pe tomate, foarte mulțumiți de program. Ei sunt agricultorii de succes ai programului ajutor pentru tomate!

Beneficiarii programului de tomate, mulțumiți și în acest an de ajutorul oferit de stat. Fermierii gorjeni recunosc că în primul an a fost mai greu și că abia acum culeg roadele muncii lor. Primele roșii cu gust autentic ajunse pe tarabe sunt din serele agricultorilor din Turceni și Peștișani.

Doamna Ioana, din Turceni, este la pensie dar nu stă cât e ziua de lungă. Atât ea cât și restul familie au grijă de sera de peste 1000 mp care i-a permis să se înscrie în programul pentru tomate. În primul an munca i-a fost distrusă din cauza vremii capricioase, sera ruptă și mai că intenționa să renunțe la cei 3000 de euro oferiți de stat. Ajutată de copii a dat înainte și astăzi truda muncii sale ajunge pe mesele gorjenilor. „A fost destul de greu, mai ales că în primul an când ni s-a rupt solarul din cauza intemperiilor. Norocul este că am refăcut totul cu sprijinul copiilor și nu au mai fost probleme. La noi este un hobby și de când ne-am pensionat a apărut și acest program de tomate și ne-am înscris și nu ne pare rău. Mișcarea te mai și întreține! Trebuie făcute și investiții, ultimele ne-a costat destul de mult, centrala este mare și am dat doar pe ea 15 mii de lei, pufferul a costat și el alți 1000 de euro dar ne este folositor, nu stăm să facem focul continuu. Costisitoare, dar le-am făcut pe rând! Noi ne-a înscris de la început în program apoi ne-am făcut o întreprindere individuală pentru a demonstra că vindem produsele, fiscalizăm totul și e mult mai ușor să luăm subvenția”, a declarat doamna Ioana Mihailă din Turceni.

Primele producții

Pe piețele din oraș au apărut primele roșii crescute în solariile din județ. Mai scumpe dar și mai gustoase, legume se recunosc după miros și formă. „Deja au început vânzările și în piețe. Doamna Ioana are în solare soiul PreKos. A vândut deja o tonă de tomate urmând să vândă alte două pentru a încasa cei 3000 de euro”, a declarat directorul adjunct al DADR Gorj Alin Petrică.

Dau înainte

La fel ca doamna Ioana Mihăilă și familia Grofu vede sprijinul acordat de stat ca pe o gură de aer pentru agricultori. Afacerea tomatelor merge bine dacă este făcută în familie. „Lucrăm doar în familie, e foarte mult de muncă. Lucrăm eu fratele și părinții. E un ajutor foarte consistent pentru noi, cei care lucrăm în agricultură, și în mod sigur vom continua programul”, a declarat Grofu Marius din localitatea Peștișani.