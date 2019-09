Betonul amprentat tot mai inestetic. Romanescu: „Am sistat în acest an reparațiile”

Primarul Marcel Romanescu refuză să mai întrețină centrul pietonal. Zona arată acum ca după bombardamente, chiar și așa municipalitatea afirmă că nu mai bagă bani în zona pietonală. Edilul merge pe ideea unui proiect care să readucă piatra cubică în plin plan.

„Am sistat în acest an reparațiile care se făceam în anii anterior. Am preferat ca cei 160 mii de lei să nu-i mai aloc spre reparațiile pentru pavimentul central ci să-i duc pe capitolul în care trebuie să aloc banii pentru pregătirea proiectul pentru amenajarea cu piatră cubică a centrului pietonal. Deci nu voi face reparații decât în zonele unde lucrurile arată foarte rău. Decât să aloc un 160 mii de lei pentru reparații am preferat să aloc 230 mii de lei pentru pentru proiectul de amenajare a zonei centrale”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

În privința finanțării edilul vizează finanțare din sursă externă. „Eu sper ca ori pe axele de finanțare europeană ori guvernamentală să putem să acoperim această investiție. Dacă nu iau în calcul și varianta accesării unui credit pe care să-l achităm ulterior”, a declarat primarul.