Biciclete in oras: Cum sa ne descurcam in trafic?

Ciclismul este o activitate deosebit de placuta, care ne ofera ore in sir de relaxare si amuzament. Insa, pe langa plimbarile prin parc alaturi de prieteni, sau pe un drum de tara pentru un picnic in natura, exista foarte multe persoane care practica sau isi doresc sa practice acest lucru in mediul urban. Fie ca e vorba de pedalat pana la lucru si inapoi, sau doar pentru perioada weekendului, este bine sa tii cont de cateva sfaturi inainte de a te aventura in trafic cu bicicleta.

Nu uita, depinde foarte mult de orasul in care te afli. Poate ca unele orase au mai multe piste de biciclete, sau altele au soferi mai temperamentali, acestea pot diferi in totalitate. Cu toate acestea, chiar daca ciclismul urban poate suna terifiant, nu este atat de complicat pe cat pare. Odata ce te acomodezi, vei uita de pericole si te vei bucura de momentele pe bicicleta.

Invata legile care tin de trafic si in special de biciclete – Este purtatul unei casti obligatoriu? Ai nevoie de elemente reflectorizante? Dar de un claxon pentru biciclete? Informeaza-te asupra acestor legi, inainte de a te aventura in trafic.

Urmeaza regulile de circulatie la fel cum ai face-o daca ai avea masina – Asta inseamna ca trebuie sa te opresti la semafor, sa acorzi prioritate pietonilor si sa te incadrezi pe banda care trebuie inainte de a vira. Nu merge cu bicicleta pe trotuar decat daca nu ai de ales.

De multe ori, soferii de automobile nu vor fi atenti la tine – De aceea este bine sa fii constient de prezenta lor si sa presupui din start ca cei din masini nu vor fi atenti la tine. Cum majoritatea pistelor sunt pe partea dreapta a strazii, este bine sa presupui ca o masina poate oricand vira spre dreapta, taindu-ti calea. Ca sa eviti aceasta este recomandabil sa incetinesti inainte de intersectii si sa incerci sa iti mentii bicicleta in afara unghiului mort. La fel, va trebui sa ai grija la masinile parcate. Daca vezi silueta unei persoane inauntru, este bine sa-ti asumi ca usa automobilului se poate deschide oricand in fata ta.

Nu asculta muzica in casti – Cand esti participant la trafic, este deosebit de important sa te poti coordona intr-un mod optim, iar muzica tare data in casti te poate face neatent. Pastreaza-le la indemana pentru pistele dedicate pentru biciclete, sau cand esti pe un drum liber.

Foloseste lumini pentru biciclete – Daca iti place sa pedalezi pe timpul noptii, va trebui sa-ti instalezi lumini atat in fata cat si in spatele bicicletei. Mai nou exista o gama vasta de lumini pentru biciclete, atat pentru fata cat si pentru spate, cu baterii sau reincarcabile prin USB. Asigura-te ca nu le uiti pe bicicleta totusi, deoarece hotii ar putea fi tentati de acestea.

Cumpara-ti o bicicleta pentru oras – Chiar daca la prima vedere, un mountain bike cu suspensii full te va face sa te simti in siguranta, daca nu esti intr-un oras cu multe denivelari, este recomandat sa-ti iei o bicicleta de oras sau de trekking. Acestea sunt pretabile deplasarilor pe distante lungi si se potrivesc de minune in trafic, fiind rapide si comode.

Asigura-te ca bicicleta este potrivita ca dimensiuni – Daca te-ai impiedicat vreodata de la o pereche de pantofi cu un numar mai mare, atunci intelegi perfect de ce este importanta marimea unei biciclete. Nu vorbim aici doar de factorul de confort, ci si de siguranta ta. O bicicleta prea mare este mai greu de dirijat, iar atunci cand pedalezi cu 30 de kilometri pe ora acest lucru poate fi in dezavantajul tau. Poti oricand ruga pe cei de la magazinul de biciclete sa te ajute sa-ti gasesti un model pe masura ta. In afara de aceasta, specialistii in biciclete iti vor ajusta saua si ghidonul, pentru ca tu sa ai control perfect asupra bicicletei, oriunde te-ai afla!

Cauta stradute marginale – Daca nu ai mai pedalat de mult timp poate fi ciudat sa te angajezi in trafic din prima incercare. De aceea este mai bine sa folosesti stradute cu mai putin trafic, pana ce te obisnuiesti.

Foloseste Google Maps – Nu-ti fie teama sau rusine sa cauti trasee direct pe harta. Daca ai de ajuns intr-un loc in care nu ai mai fost, uita-te pe Google Maps intai. Acolo vei gasi si o optiune de traseu dedicata biciclistilor, care evita de multe ori benzile cu trafic intens.