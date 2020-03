Bolnavii de coronavirus tratați la Spitalul Târgu Cărbunești. Manager:” Am fost surprins total”

Spitalul Târgu Cărbunești se va ocupa exclusiv de persoanele diagnosticate cu COVID 19. Conducerea unității susține că decizia a fost luată de Ministerul Sănătății deși unitatea, ca și altele, nu este pregătită să facă față pandemiei. Managerul Constantin Târziu recunoaște că nu se aștepta ca decizia să-i vizeze tocmai pe ei.

Conducerea unității se declară dezamăgită de directiva dată de la nivel central. Constantin Târziu este convins că schimbarea pe ultima sută de metri are o explicație. „Am fost informați în prima videoconferință că, inițial, s-a propus Spitalul Rovinari, însă, în a doua videoconferință am aflat că s-a schimbat ideea, nu mai este Spitalul din Rovinari cel propus ci cel din Târgu Cărbunești. Am fost surprins total, am dezbătut problema cu șefii de secție, am luat legătura cu toți factorii de decizie de la nivel local și județean dar se pare că lucrurile sunt bătute în cuie. Asta nu înseamnă că noi nu voiam să tratăm persoane infectate, că până la urmă toate spitalele din Gorj vor trata astfel de bolnavi ,însă, mi s-a părut, așa, un cuțit băgat în spate. Acum câteva zile venise o decizie de la Ministerul Sănătății că spitalele de urgență nu intră în prima linie. Toți bolnavii noștri vor fi externați astăzi și mâine. Nu mai facem nicio intervenție chirurgicală, nimic, nimic. Toată lumea lucrează la echipe, la stabilirea unor date. Bine ar fi să așteptăm cât mai mult timp până ce va apărea primul bolnav care trebuie să fie tratat la noi”, susține Constantin Târziu.

Cazare pentru medici

Dat fiind situația actuală a spitalelor din țară, managerul susține că ia în calcul ca medicii să nu mai intre în contact cu familia. Târziu caută cazare pentru personalul din subordine. „Vorbind la drept cine vrea să recunoască, spitalele din Gorj nu sunt pregătite pentru o pandemie. Este pentru prima dată când ne lovim de așa ceva. Eu, ca manager trebuie să mă apăr pe mine și pe personalul meu pentru a putea să acordăm cel mai bun tratament pacienților care ajung să se trateze. Eu trebuie să asigur chiar și un loc de odihnă pentru personal, nu se mai pot duce la familie dacă sunt pozitivi și mi s-a spus că și pozitivi tot trebuie să tratăm pacienții. M-am apucat să caut chiar și spații de cazare. Am colegi deosebiți pe care vreau să-i ajut și ajutându-i pe ei, mă ajut și pe mine”, a mai declarat managerul unității spitalicești.