Capelă la biserica de lângă Piața Mică

Autoritățile locale din Târgu Jiu vor aloca fonduri pentru realizare unei capele în curtea bisericii de lângă Piața Mică. Investiția se ridică la circa 250 mii de lei, bani alocați în totalitate din bugetul local.

Consilierii locali vor aproba astăzi un proiect de hotărâre care vizează sprijin financiar pentru două biserici de pe raza municipiului Târgu Jiu. Este vorba despre lăcașele de cult din zona Plopilor și cel de la Piața Mică. Autoritățile doresc realizarea unei capele, la cererea cetățenilor. ”Avem un proiect care vizează două biserici din oraș. Cea de pe Plopilor, cea nouă pentru care am alocat o parte din bani pentru a putea să recepționăm lucrarea și Biserica de lângă Piața Mică unde am avut solicitări de la cetățeni să realizăm o capelă. Au nevoie de o capelă pentru că în zonă nu există. În Târgu Jiu vorbim de astfel de spații doar la Biserica Sfântul Nicolae și la Cimitirul Municipal. Noi alocăm banii și mitropolia se ocupă de lucrări. Solicitare a fost de 300 mii de lei, noi am alocat 250 mii de lei. Cred că le sunt suficienți pentru ce vor să facă, până la urmă e vorba de o clădire”, a declarat primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

În municipiul Târgu Jiu, pe lângă capelele deținute de municipalitate mai există și cele private care însă au prețuri mult mai piperate.