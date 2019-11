Capotă dezvăluie motivele pentru care s-a schimbat “schimbarea”

Scandalul de la Spitalul Județean din Târgu Jiu pe tema preluării funcției de conducere continuă. Gigel Capotă dezvăluie motivele pentru care s-a răzgândit și dorește să preia, din nou, conducerea unității spitalicești. Demisia de comun acord dată în urmă cu câteva sâptămâni s-ar fi făcut în contextul unor promisiuni, care, nerespectate, l-au scos definitiv din schemă pe fostul director al SJU. Târgu Jiu.

Gigel Capotă susține că i-a avertizat din timp pe șefii de la Consiliul Județean că nu va sta cu mâinile în sân. Toate declarațiile făcute acum de fostul director nu sunt altceva decât un plan de răzbunare pentru niște promisiuni neonorate care-l vizau direct pe Capotă. Fostul manager afirmă că președintele Consiliului Județean a încercat de mai mult timp să-l demită, însă, nu a avut motive. “În ziua respectivă eu am discutat anumite probleme, însă domnii respectivi nu s-au prea ținut de cuvânt. Le-am spus foartre clar: eu unu nu îmi voi da demisia, nu am de ce, și, în plus, de pe urma locului de muncă pe care l-am câștigat prin concurs trăiesc eu și familia mea. Le-am zis: dacă vă hotărâți să mă demiteți așteptați-vă să iau o atitudine agresivă și să-mi apăr locul de muncă! Eu sunt sătul de oamenii politici care nu au coloană vertebrală, pot să spună despre mine ce vor, eu sunt un om normal care își apără un loc de muncă. Nu accept să-și bată nimeni joc de mine acum în prag de pensie. Eu mă amuzam când ziceau că mă ține Cosmin Popescu în brațe. Nu m-a ținut nimeni în brațe! Am încercat să facem lucruri bune. O să vă demonstrez de câte ori a încercat Cosmin Popescu să-mi atace contractul de management, însă, nu a avut ce face pentru că eu am respectat tot ce scrie în acel contract de management”, susține Gigel Capotă.

Se lepădă de ………..Capotă

Liderii organizației județene a PSD susțin că încep să-și piardă răbdare. Aceștia consideră că prin declarațiile făcute, Capotă joacă murdar încercând să se agațe de orice detaliu care i-ar putea aduce funcția înapoi. “Nu mai înțeleg nimic. La momentul acela Capotă zicea că decizia de a înceheia acest raport era de comun acord.Domnul Capotă nu este, nu a fost și nu va fi niciodară membru PSD. Eu speră să se ia măsuri cât mai rapide să se rezolve această situația. Ne pune într-o lumină neplăcută un om care nu are nicio legătură cu partidul. Tot ceea ce face, face pe persoană fizică”, susține liderul PSD Gorj, Mihai Weber.