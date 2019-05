Cartierul Narcise rămâne îngropat în nămoluri

Investițiile din zona Narcise, mai întârzie. Municipalitatea anunță că lucrările de asfaltare în cel mai nou cartier al municipiului nu vor fi finalizate nici anul acesta. Romanescu susține că banii pentru realizarea acestui proiect vor veni abia în luna august, la rectificarea bugetară.

Nici în acest an cetățenii care au domiciliu în cartierul Narcise nu vor scăpa de bătăi de cap. Asta deoarece municipalitatea nu se grăbește să le asfalteze străzile. Cartierul în care caii și vacile umblă cu priponul după ele și care se inundă la fiecare ploaie nu pare o prioritate nici în an electoral. Chiar edilul recunoaște că nu au fost alocate sumele necesare finalizării acestui proiect aprobat de CL în urmă cu mai bine de un an de zile. „Suntem în perioada de proiectare, am și prevăzut o anumită sumă pentru acest an. Nu știu dacă se vor finaliza în totalitate acele străzi în 2019 dar vom începe lucrarea. La rectificarea din august vom aloca suplimentar bani pentru aceste străzi. Eu trag speranțe că va fi o rectificare pozitivă”, a declarat primarul Marcel Romanescu.