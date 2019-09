Casa Moangă aproape refăcută, autoritățile indiferente!

Unul din monumentele istorice din Târgu Jiu are din nou luciu. Imaginea de odinioară a Casei Moangă a fost refăcută, din păcate, după ce imobilul a ajuns în mâna unui afacerist din domeniul imobiliar. Autoritățile nu par preocupate de soarta casei muzeu declarând cu nonșalanță că noul proprietar poate face ce vrea cu clădirea de patrimoniu.

„Casa Moangă este acum proprietate privată. Este o investiție în lucru. La momentul în care s-a emis acea autorizație de construcție pentru societatea care a cumpărat terenul, am înțeles că prin acea autorizație s-a impus reabilitarea clădirii și aducerea ei la forma inițială. Cel care a cumpărat terenul e obligat de lege să refacă acea clădiri trecută în Patrimoniu Național ca și monument istoric. Dacă eram primar în perioada trecută, cumpărarea acelui imobil era o prioritate. Pot să spun că după ce se va realiza investiția sunt interesat să cumpăr clădirea, deși, la momentul acesta, cu imobilele de jur- împrejur, nu știu cum am putea să o punem în valoare. Cred că la momentul acesta nici nu aș putea să o cumpăr pentru că este într-un proces de reabilitare. Societatea comercială poate ulterior să-i dea o anumită destinație dar după ce o reabilitează”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Bum imobiliar

Casa Vasile Moangă a fost vândut afaceristului Narcis Ciocăzanu pentru suma de 286.000 de euro. La momentul cumpărării imobilului afaceristul nu a dezvăluit ce avea în plan. Ulterior mai multe locuințe au apărut în peisaj. „Da, este adevărat că am cumpărat monumentul istoric Casa Moangă şi terenul aferent şi clădirile din curte. Am actele de demolare ale clădirilor din curte aprobate şi le voi demola. Nu am decis ce fac acolo, nu încă, exact. Am o echipă de arhitecţi care lucrează la proiect, proiectul trebuie să semene cu monumentul, să aibă din arhitectura lui. Nu voi face un centru comercial. Casa Moangă va fi restaurată, am demarat deja procedurile, actele şi ce mai trebuie. Toate trebuie să treacă prin mâinile celor de la Direcţia de Cultură Gorj, declarat Ciocăzanu în urmă cu trei ani.

Finalizarea restaurării va avea loc în 2022, iar în imobil vor funcţiona birouri şi nu un muzeu așa cum se discuta inițial de autorități.