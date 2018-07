Ce cadouri prefera barbatii in functie de varsta?

Poti face fericit un barbat intr-o multime de feluri, oferindu-i in primul rand afectiune, dragoste si intelegerea de care are nevoie, dar si mici cadouri care sa ii aduca zambetul pe buze. Dar daca vrei sa il impresionezi cu adevarat, este necesar sa faci alegerile potrivite personalitatii lui si, de ce nu, varstei.

Descopera ce cadouri sunt cele mai potrivite pentru fiecare varsta!

Barbatul pana in 25 de ani

In mod normal, la 20 de ani un barbat doreste sa experimenteze, sa se simta liber si sa se bucure de viata. Aceasta este varsta la care orice tanar isi doreste sa exploreze,sa se distreze, sa viziteze cat mai multe locuri si sa adune cele mai frumoase amintiri pe care sa le impartaseasca mai tarziu cu cei dragi. Daca iti doresti sa impresionezi un barbat ce are pana in 25 de ani, cel mai potrivit cadou ar fi o vacanta intr-un loc exotic sau, pur si simplu, cu o destinatie pe care nu a vizitat-o pana acum. In cazul in care esti in cautarea unei destinatii ideale, rezerva bilet pentru un sejur in Grecia pentru tine si prietenii tai si ofera-i barbatului din viata ta o noua aventura, momente minunate petrecute impreuna in care sa va relaxati, sa descoperiti culturi noi si sa va distrati.

Barbatul de 30 de ani

Pragul de 30 de ani ar trebui sa responsabilizeze orice barbat, sa il faca sa isi indrepte atentia mai mult inspre latura profesionala si cea familiala. Un barbat de 30 de ani (sau putin peste aceasta varsta) isi doreste, de obicei, stabilitate si confort financiar si sentimental. Avand un caracter puternic, simt practic bine dezvoltat, fiind o persoana ocupata in a capata ascensiunea profesioana dorita, un barbat din aceasta categorie de varsta, ar putea aprecia un ceas drept cadou sau un alt accesoriu preferat. Descopera, cu doar un click aici, cele mai recente modele de ceasuri care sa se potriveasca perfect personalitatii unui astfel de barbat. In plus, un ceas potrivit poate reprezenta o dovada de eleganta, de rafinament, efect pe care, de cele mai multe ori, la aceasta varsta, barbatii si-l doresc. O alta idee potrivita ar putea fi reprezentata de un parfum care sa aiba note puternice, dar si fresh in acelasi timp, o esenta personalizata, alcatuita din aromele lui preferate.

Cadouri pentru varsta de 40 de ani

Ajunsi la varsta de mijloc, barbatii ce au in jur de 40 de ani se bucura deja de confort financiar si de stabilitate din punct de vedere emotional. In mod normal, la aceasta varsta, barbatii ar trebui sa aiba o familie, copii si o viata linistita, echilibrata. Insa, de cele mai multe ori, in acesta etapa a vietii, barbatii pot traversa criza varstei mijlocii si va avea nevoie de mai multa intelegere si apreciere din partea partenerei sale. Arata-i ca trecerea anilor nu a reprezentat un dezavantaj, iar dragostea si pasiunea dintre voi au ramas la fel de intense. Surprinde-l, oferindu-i momente inedite, precum organizarea unei cine romantice sau fa-l sa isi aduca aminte de clipele frumoase traite impreuna.

Barbatii trecuti de prima tinerere

Bucurandu-se de stabilitate pe toate planurile, de realizarile de care au avut parte pe tot parcursul vietii si avand deja o personalitate bine conturata, barbatii trecuti de prima tinerete ar putea aprecia cadourile precum piesele veritabile de colectie, care sa le aminteasca de tinerete. La aceasta varsta, un barbat nu mai pune asa mult accent pe cadourile costisitoare sau luxoase, ci apreciaza mult mai mult cadourile oferite din suflet si care au semnificatii speciale pentru ei. De asemenea, ii poti darui cateva momente de relaxare, de liniste, departe de agitatia orasului.

Nu uita ca si criteriul varstei reprezinta un factor esential in alegerea unui cadou perfect pentru un barbat din viata ta, deoarece este indicat sa ii oferi ceva care sa fie compatibil cu nevoile si dorintele sale.