Ce candidați s-au înscris la concursul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu

Trei candidați și-au depus candidatura pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Este vorba Dumitru Vienescu, actualul manager interimar, fostul manager Tiberiu Tătaru și managerul Spitalului de la Novaci.

Tiberiu Tătaru a condus Spitalul Județean în perioada 2014-2018 și s-a retras din cursa pentru un nou mandat, pentru că era implicat într-un proces pentru incompatibilitate cu Agenția Națională de Integritate, pe care susține că l-a câștigat. Tiberiu Tătaru a spus că va urma o perioadă dificilă de reacreditare a spitalului și trebuie făcute o serie de schimbări: „Mi-am depus dosarul de candidatură pentru postul de manager la Spitalul Județean de Urgență. îmi doresc în primul rând reacreditarea spitalului, pentru că anul aceste este foarte greu pentru instituția noastră, având în vedere că vine etapa a II-a a procesului de acreditare în care Unitatea Națională pentru Managementul Calității Serviciilor în Sănătate va veni să facă o nouă evaluare. Spitalul Județean, după cum am observat în ultima perioadă, a avut mici carențe în ceea ce înseamnă activitatea și organizare, motiv pentru care, din experiența pe care o am de zece ani de zile ca manager de spital, consider că voi pute să aduc un mare suflu acestei instituții“.

„Candidatura domnului Tătaru nu este o surpriză“

De asemenea, Dumitru Vienescu și-a depus candidatura cu câteva ore înainte de termenul final, ora 16,00. Acesta spune că toți contracandidații sunt puternici: „Am depus dosarul pentru a participa la concursul de manager al Spitalului Județean de Urgență. Sunt depuse trei dosare, inclusiv dosarul depus de mine. Concurența este serioasă, dar este de bun augur. Candidatura domnului Tătaru nu este o surpriză. Toată lumea care îndeplinește condițiile are posibilitatea să se înscrie la concurs. Cel mai mare obiectiv este de obținere a acreditării. Trebuie făcute modificări pe structura organizatorică a spitalului pentru că trebuie să ne adaptăm noilor cerințe. Sunt servicii medicale care trebuie înființate, precum și o unitate de dializă la nivelul spitalului“.

„Sper să fie un concurs corect“

Emil Grigore, managerul Spitalului Orășenesc din Novaci, a precizat că nu face parte dintr-un partid politic și speră că va fi un concurs corect: „Se poate face treabă și la Târgu Jiu. Modul în care se conduce o instituție publică este cam același. În urmă cu șase ani, am fost numit director în iulie și în decembrie am obținut acreditarea spitalului“.