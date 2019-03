Ce propunere a primit fostul inspector general școlar

Ion Ișfan, fostul inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, a primit propunerea de a lucra în cadrul Ministerului Educației. „Doamna ministru mi-a făcut o propunere să merg să lucrez din luna aprilie la Minister pe o funcție de consilier la cabinetul domniei sale sau la cabinetul secretarului de stat până când se va aproba noua organigramă și atunci aș putea avea un loc în echipa de conducere de la Ministerul Educației Naționale. M-ar tenta. Ar fi o provocare pentru mine să merg să lucrez în Minister“, a spus Ișfan într-o emisiune de la Gorj Tv.

„Am primit calificativul foarte bine“

Ion Ișfan a spus că doar în cazul său și în ce al inspectorului general de la Giurgiu nu s-au prelungit mandatele: „Este o etapă din viața mea care se încheie. Am avut un mandat încheiat cu ministrul Educației pe o perioadă de patru ani, iar acesta a fost dus la capăt. Mi s-a încheiat mandatul și erau două variante: să se prelungească mandatul pe un an de zile sau doamna ministru sau eu să nu mai dorim prelungirea acestuia. Varianta a ales-o doamna ministru. Aș mai fi vrut să rămân până undeva în luna septembrie ca să terminăm anul școlar în formula în care am început-o. Din ce am înțeles, doar la Giurgiu s-a ales soluția de a-i înceta contractul de management inspectorului general școlar. În alte județe s-a luat decizia de a se prelungi cu încă un an. Nu am discutat acest aspect cu doamna ministru. Am avut un grup de contestatari care au făcut anumite afirmații mai mult sau mai puțin adevărate, iar unele au ajuns în spațiul public. Am primit calificativul foarte bine pentru activitatea din anul precedent chiar în ziua în care mi-a încetat contractul de management“.