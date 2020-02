Ce salariu încasează managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. „Nu cred că cineva dintre medici o să accepte“

Niciun medic nu s-a înscris concursul care a fost anulat pentru ocuparea postului de manager interimar al Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Motivul îl reprezintă, susține actualul manager interimar, Dumitru Vienescu, salariul mult mai mic pe care l-ar încasa în comparație cu activitatea de medic, diferența fiind de aproximativ 5.000 de lei. Managerul spitalului are un venit de 8.000 de lei net, în timp ce un medic poate ajunge și la 15.000 de lei. „La depunerea dosarelor nu a fost niciun medic care să participe la acest concurs. Au fost doi economiști, eu și domnul de la Spitalul Orășenesc Novaci, și domnul Tătaru care este kineto-terapeut. Salariul pentru funcția de manager este mai mic decât salariul unui medic, iar acest lucru nu este un stimulent care să ajute medicul să participe la acest concurs. Dacă este să compar salariul meu cu cel al unui medic primar, atunci diferența este de 5.000 de lei. Nu este confidențial salariul meu. Este de aproximativ 8.000 de lei. Este publicat și pe site. Nu cred că cineva dintre medici o să accepte această situație“, a precizat Dumitru Vienescu.

Vienescu se va înscrie din nou la concurs

Dumitru Vienescu a precizat că va participa la concursul pentru a ocupa definitiv funcția de manager interimar. Acesta a spus că are experiența necesară pentru a conduce spitalul și că se va înscrie din nou la concurs: „Cel târziu săptămâna viitoare va fi elaborat regulamentul de organizare al concursului, după care va fi demarată și procedura de publicare a anunțului de concurs, iar atâta timp cât am participat la acest concurs voi merge mai departe și voi depune în continuare dosarul de concurs. Am o experiență în Spitalul Județean, am trecut prin toate sectoarele de activitate, de la resurse umane și până la contabilitate, cunosc spitalul și cred că experiența pe care o am poate să mă ajute“.

Concursul va avea loc cel mai probabil în luna martie.