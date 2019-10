Ce spune primarul din Turburea despre sancțiunea primită pentru postările de pe Facebook. „Și eu i-am făcut o plângere penală“

Primarul comunei Turburea, Ion Bîrcă, sancționat cu avertisment de Poliție pentru jigniri adresate pe Facebook la adresa consilierului județean Victor Banța, fost prefect de Gorj, nu se consideră vinovat și susține că doar i-a răspuns acestuia. Cei doi au avut o dispută pe tema depozitării deșeurilor în localitate. Primăria Turburea a fost și amendată ca urmare a sesizării lui Victor Banța.

„I-am răspuns domnului Banța că cele spuse de el nu sunt adevărate și sunt niște aberații. Printre altele, i-am spus că a fost un prefect de catifea și ultima dată i-am spus că este un nesimțit, că un fost prefect să umble pe valea din comuna Turburea, că s-a găsit din Târgu Jiu să vină în Turburea“.

„Și eu i-am făcut o plângere penală“

Mai mult decât atât, primarul de la Turburea a spus că a depus și el o plângere penală împotriva fostului prefect de Gorj. „Am luat un avertisment și am recunoscut. Puteam să nu recunosc. Puteam să spun că mi-a umblat cineva pe telefon, dar am recunoscut. Și eu i-am făcut o plângere penală împotriva dumnealui și am fost chemat să dau declarații“.

În urma sesizările făcute de fostul prefect de Gorj, Primăria Turburea a fost amendată de Garda de Mediu Gorj cu privire la o serie de nereguli în privința activității de gestionare a deșeurilor. Victor Banța a postat pe pagina sa de Facebook că pe un teren viran din localitatea Turburea sunt depozitate deșeuri și, mai mult decât atât, chiar au fost incendiate.