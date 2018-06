Ce spune tatăl pacientei moarte din culpa medicului Braia: „Nu îmi dă copilul înapoi“

Carmen Braia, medic la Secţia ORL a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgu-Jiu, a fost condamnată de Curtea de Apel Craiova la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. În plus, aceasta trebuie să-i plătească familiei pacientei moarte, în solidar cu spitalul, despăgubiri morale de peste 400.000 de euro. Radu Tulic, tatăl victimei, spune că ar fi preferat ca fiica lui să trăiască și că nicio sentință nu o să-l mulțumească: „Nu pot să spun că sunt mulţumit sau nemulţumit de această sentinţă, pentru că nu îmi dă copilul înapoi. Aş fi fost mulţumit dacă fata mea trăia. Încă nu am văzut sentinţa“.

Spitalul, obligat la daune morale în solidar cu medicul

„Obligă doar inculpata Braia Carmen, în solidar cu partea responsabilă civilmente Spitalul Judeţean de Urgenţă Tudor Vladimirescu Târgu Jiu, la plata următoarelor sume: – 20.000 lei, reprezentând prejudiciu material, către părţile civile Tulic Radu şi Tulic Elisabeta; – echivalean în lei a sumei de 400.000 euro, cu titlu de daune morale, către părţile civile Tulic Radu şi Tulic Elisabeta; – echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, cu titlu de daune morale, către partea civilă Tulic Ioana. – echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, cu titlu de daune morale, către părţile civile Albici S. Gheorghe şi Tulic Elisabeta, în calitate de moştenitori ai defunctului parte civilă Albici Gh. Sandu“, se arată în sentinţa judecătorească.

Nu mai are voie să profeseze timp de trei ani

De asemenea, medicul a primit o interdicţie de a-şi mai desfăşura profesia pentru o perioadă de trei ani. Conducerea Spitalului Județean de Urgență spune că va analiza situația. „Nu am ajuns încă în posesia hotărârii Curţii de Apel Craiova. Dacă în sentinţă se va stabili că doamna doctor nu mai are voie să profeseze, atunci raporturile de muncă vor înceta“, a precizat Gigel Capotă, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu. Pe de altă parte, conducerea spitalului judeţean din Târgu-Jiu nu este de acord să plătească despăgubirile stabilite de instanţa de judecată. „Pe de altă parte, va trebui să analizăm foarte bine şi să luăm în considerare că suntem obşigaţi să plătim o sumă de bani ca despăgubiri. Ne gândim să atacăm pe cale extraordinară la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru că Spitalul Judeţean are asigurare medicală de malpraxis“, a mai precizat Gigel Capotă. Carmen Braia a fost trimisă în judecată pentru ucidere din culpă şi fals intelectual, după ce, în 2011, Raluca Tulic, o tânără de 17 ani, a decedat la spitalul din Târgu-Jiu, la două zile după ce s-a internat cu diagnosticul de amigdalită. Adolescenta a murit în urma unui șoc anafilactic, pentru că nu i se efectuase testul alergenic înainte de a se administra antibiotic.