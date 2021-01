Cere 8 milioane de lei pentru UATAA Motru. “Fără acești bani nu va mai putea supraviețui”

Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA) Motru are nevoie de bani pentru a funcționa pe viitor. Primarul din Motru a depus un memoriu prin care solicită opt milioane de lei. Fără această sumă societatea riscă să intre, din nou, în declin.

“Am depuns către Consiliul Județean și Prefectură un memoriu prin care am solicitat aproximativ 8 milioane de lei, ajutor de la Guvern. Sub ce formă,rămâne de văzut, având în vedere că nu este aprobat un buget. Știm cu toții că la sfârșitul anului am solicitat 10 milioane de lei pentru UATTA și am primit doar 5 milioane de lei. Toți mi-au dat asigurări, inclusiv parlamentarii, că vor face tot ce este posibil pentru a primi și diferența de bani și nu am primit-o. Am lua legătura cu directorul SC UATAA pe care l-am rugat să îmi fac o informare clară cu toate datoriile societății. Sunt undeva în jur de 80 de miliarde de lei vechi”, a transmis Cosmin Morega.

Intră în anul fără scutiri

UATAA Motru a fost scutiță de cheltuielile de la impozitul local. Primarul speră ca directorul societății să-și facă treaba și să lupte pentru acest sprijin așteptat de la Guvern. “Fără acești bani, cum am spus-o, UATTA nu va mai putea supraviețui. De ce? Urmează să achiziționeze acele certificate de CO2, undeva, valoarea estimată este la 60 și ceva de miliarde știm că data maximă este aprilie sfârșitul lunii aprilie și mai mult decât atât va ieșit și din insolvență și UATTA va trebui să funcționeze ca atare deci, practic, nu va mai fi scutită de penalități de întârziere, majorări și alte cheltuieli. Societatea are la ora actuală are un manager pus din partea Partidului Național Liberal, avem guvern liberal, ministru din partea Partidului Național Liberal deci ar trebui să avem sprijin pentru această societate. Din punctul meu de vedere am făcut tot ce a fost posibil pentru a demara un sprijin și pentru a nu-i încurca. Mai mult, toate datoriile către Primăria Municipiului Motru au fost achitate, indiferent cât au fost ele, undeva la peste două milioane de lei, pentru a ajuta această societate și a sprijini- o să poată să funcționeze”, a mai transmis primarul din Motru.