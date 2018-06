Circ fără margini în Consiliul Local Târgu Jiu! Poliția, chemată să intervină după amenințări cu bătaia

Ședințele aleșilor locali din Târgu Jiu s-au transformat într-un circ în care se aruncă jigniri ca la ușa cortului! Consilierii, angajații Primăriei și persoanele venite special pentru a pune paie pe foc au fost la un pas să facă dintr-o ședință de comisii a Consiliului Local un adevărat ring de box. Viceprimarul Aurel Popescu vrea să cheme Poliția la ședințe, după ce colegul său Adrian Tudor ar fi fost amenințat cu bătaia.

Ședința de marți a consilierilor, în care trebuia să se discute despre viitorul parcării de la Piața Centrală, s-a transformat într-un scandal-monstru. „Invitații primarului”, așa cum i-au numit consilierii locali, și șeful Serviciului Juridic, Alina Pițu, au făcut un adevărat circ. Vicele Aurel Popescu spune că se vrea ca aleșii să lucreze sub teroare.

„S-a creat un disconfort total consilierilor locali în a discuta proiectele de hotărâri. Asta ca urmare a prezenței unor persoane din afara Consiliului Local și Aparatului Primăriei, lucru care a condus la o tensiune îngrozitoare și la o încercare de a se lucra sub teroare. Am avut posibilitatea să aud tot felul de amenințări, injurii și cuvinte grele. Personal l-am rugat pe domnul primar de câteva ori să intervină și să liniștească cel puțin persoanele din Aparatul din subordinea dumnealui, lucru pe care nu l-a făcut. Vom face cunoscute cele întâmplate și Poliției naționale. Nu putem trăi sub amenințări permanente și sub teroarea care s-a încercat a fi instaurată asupra noastră”, a declarat viceprimarul Aurel Popescu.

Vicele Tudor, amenințat cu bătaia?

Un episod de-a dreptul halucinant a avut loc la finele ședinței. Celălalt viceprimar, Adrian Tudor, ar fi fost amenințat cu bătaia chiar în propriul birou de către șefa juriștilor din Primărie, Alina Pițu și soțul acesteia. Incidentul a ajuns și la urechile primarului Romanescu. „Mi-a sesizat anumite aspecte, dar nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. Mi-a spus că a avut o discuție cu una dinte angajatele Primăriei, dar, nefiind prezent, nu pot să dau mai multe detalii. Este regretabil ceea ce se întâmplă. Unii dintre consilieri ar trebui să discute în mod decent acele proiecte, pentru că, din păcate, de la acei consilieri s-a ajuns în această situație. De doi ani de zile știm foarte bine care sunt consilierii care fac scandal la fiecare ședință. Nu poate să mi se pună mie în spate ceea ce fac consilierii și modul cum se comportă”, a declarat Marcel Romanescu.

Berca se delimitează de „invitații primarului”

Consilierul PNL Eduard Berca i-a cerut viceprimarului Aurel Popescu să cheme Poliția Locală la viitoarea ședință și îi acuză de amplificarea scandalului pe invitații prezenți la ședință. „Îmi cer scuze tuturor târgujienilor pentru circul și scandalul care a fost acolo. Mă delimitez ferm de astfel de atitudini ale celor care au fost acolo. Asta creează o imagine de lumea a treia. Generează dispreț pentru toți cei care se pretează la astfel de atitudini. Nu am cuvinte să cataloghez un astfel de comportament al celor care au participat ca invitați, între ghilimele. Am solicitat ca la următoarea ședință să fie prezentă Poliția Locală”.