”Ciurucurile” i-au retras titlul de cetăţean de onoare al Craiovei, caricaturistul Ştefan Popa Popa’s

Consilierii locali din Craiova au votat, joi, pentru retragerea titlului de cetăţean de onoare caricaturistului Ştefan Popa Popa’s. Decizia a fost luată după ce caricaturistul a spus într-o emisiune televizată că „Timişoara s-a umplut de toate ciurucurile din Oltenia”.

Proiectul de hotărâre pentru retragerea titlului de cetăţean de onoare caricaturistului Popa Popa’s a fost introdus peste ordinea de zi a şedinţei ordinare de joi şi a fost votat cu majoritate de consilierii locali. Retragerea titlului de cetăţean de onoare al Craiovei a fost susţinută cu majoriate atât de consilierii locali ai PSD, cât şi de cei de la PNL.

„Eu susţin retragerea titlului de cetăţean de onoare domnului Popa dacă nu se mândreşte cu oltenii acolo unde merge. Este clar că vom vota pentru acest proiect de retragere. Au fost nişte declaraţii defăimătoare. Este evident că nu ne face cinste o astfel de reprezentare”, a spus consilierul PNL Flaviu Sirop.

Consilierii PNL au cerut ca decizii similar să fie luate şi în cazul altor cetăţeni, făcând referire la fostul premier Adrian Năstase.

Recent, caricaturistul Ştefan Popa Popa’s spunea că afirmaţia i-a fost scoasă din context şi că s-a referit doar la oltenii pe care i-a întâlnit în centrul Timişoarei, acolo unde a stat o săptămână şi a făcut gratuit caricaturi.

„Afirmaţia mea că oltenii sunt ‘ciurucuri’ a fost scoasă din context. Eu am povestit (la un post tv local – n.r.) că am stat o săptămână în Timişoara, acolo unde am făcut gratuit caricaturi. Am spus că au venit să le fac caricaturi olteni care nu au spus ‘bună ziua’ şi nu au cerut voie să se aşeze pe scaun, iar, la final, după ce au văzut caricatura nici măcar nu au spus ‘mulţumesc’. Îi auzeam în schimb cum stăteau la rând şi vorbeau cu ‘fusei’, ‘mă dusei’. Am vorbit despre acele persoane care nu au cei şapte ani de acasă”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, caricaturistul Ştefan Popa Popa’s.

Artistul plastic preciza că nu a intenţionat să jignească oltenii în general şi spunea că îi apreciază, dezvăluind că şi mama sa e olteancă şi că are şi prieteni olteni care stau în Banat.

Caricaturistul este cetăţean de onoare în 26 de oraşe din ţară, unde a obţinut 100 de premii. Pe plan internaţional a fost medaliat de 58 de ori. Este membru al Fundaţiei pentru Ştiinţă şi Arte a Academiei Cita din Roma şi membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici (UNESCO), a creat Academia Popa’s, şcoala românească de caricatură şi a publicat caricaturi în principalele ziare şi reviste din toată lumea.