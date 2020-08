Clădire monument istoric din Târgu Jiu, restaurată. Un hotel de lux și chiar Tribunalul Gorj au funcționat în acest imobil

- Advertisement -

Clădirea din zona centrală a municipiului Târgu Jiu în care funcționează Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică se află în proces de restaurare. Este vorba de fostul Hotel Cămărășescu, care a fost ridicat la sfârșitul secolului al XIX-lea. „Este o lucrare mai complexă, având în vedere faptul clădirea este monument istoric și se efectuează lucrări de restaurare care au necesitat obținerea de autorizații de la Ministerul Culturii. Se realizează lucrări de refacere a fațadei și a acoperișului. Valoarea lucrărilor de restaurare se ridică la suma de aproximativ 160.000 de lei“, a precizat Sorin Purec, rectorul Universității „Constantin Brâncuși“.

Clădirea cu statui sau Casa Cămărășescu

Clădirea are o poveste specială. „Atunci când amintește casele aflate pe Ulița Țăgăniei (Ulterior numită Strada Școlii Normale și Vocea Jiului), pentru perioada dinainte de anul 1900, Alexandru Ștefulescu ne spune că în această zonă se aflau casele și terenurile care aparțineau lui Pană Gălbinicea. În nota de la subsolul paginii, același autor ne spune că la data publicării lucrării sale aici se clădise deja Hotelul Cămărășescu. Nu am putut stabili cu exactitate anul construirii ei, dar îl apreciem că este în ultimul deceniu al secolului XIX, mai aproape de anul 1890. La nașterea unuia dintre copiii lor, Gheorghe, în anul 1889 în certificatul de naștere al acestuia se face mențiunea că este născut în casele familiei din strada Victoriei, fapt care poate semnifica împrejurarea că la acea dată cel puțin o parte din clădire era finalizată. (…) Clădirea are un stil arhitectonic sobru, singurele elemente mai deosebite fiind semicoloanele de la fațadă, balconul cu grilaj din fier forjat, frontonul, lucarnele din acoperiș, turnulețul coridorului de la etaj și statuile așezate peste fronton. Nu am putut stabilii nici cine le-a așezat acolo și nici ce simbolizau, și în acest domeniu părerile fiind împărțite. Statuile au rămas așa cum le știm dintotdeauna, enigmatice și martore tăcute ale trecerii timpului”, se arată în lucrarea „Case. Oameni. Destine“, autori I. Duguleanu, T. Pânișoară, Editura Măiastra, Târgu-Jiu.

Informațiile cu privire la istoricul clădirii sunt prezentate pe site-ul UCB: „Imobilul a fost edificat de soții Alecu și Elena Cămărășescu, atât pentru nevoile de locuit ale numeroasei lor familii, dar și pentru a servi ca restaurant și hotel de lux (la parterul fațadei clădirii a funcționat un restaurant, iar, la etaj, camerele dinspre apus, au fost destinate uzului hotelier). Curtea interioară în care se putea intra doar din actuala strada Olteniței, prin gang, servea pentru a primi căruțele și trăsurile cu care se deplasau cei care poposeau, acum mai bine de un veac, la Hotelul Cămărășescu. În scurtul timp cât au trăit proprietarii clădirii, la etaj a funcționat și clubul select al Partidului Conservator Gorj, al cărui membrii au fost bărbații acestei familii. În tradiția locului a rămas și informația, apreciată, de multe ori, ca fiind eronată și fantezistă, potrivit căreia hotelul ar fi fost destinat să servească drept casă de toleranță, plecându-se de la ideea potrivit căreia în hotel au fost cazate, de-a lungul timpului, și alte cupluri decât cele compuse din soț și soție. La moartea neașteptată a lui Alecu Cămărășescu, la doar 47 de ani, fratele acestuia, Toma Cămărășescu, desemnat tutore al copiilor rămași orfani, a decis vânzarea hotelului către o instituție a statului, Creditul Agricol, iar suma primită cu titlu de preț a putut fi folosită pentru înzestrarea fiicelor familiei și pregătirea școlară a băieților. Fără a se putea stabili data exactă a înstrăinării clădirii, izvoarele istorice atestă faptul că vânzarea clădirii s-a realizat în schimbul unei sume cu mult mai mică decât cea meritată, rămânând celebre spusele lui Toma Cămărășescu cu acest prilej: ,, Eu nu fac afaceri cu statul!,,. La recensământul din anul 1912 clădirea este înregistrată la Str. Victoriei nr. 18 și este înscrisă ca fiind proprietatea Creditului Agricol, cu menţiunea că, în anul 1902, Aurora Cămărășescu, una din fiicele soţilor Alecu și Elena Cămărășescu, primește, cu ocazia căsătoriei cu sublocotenentul Alexandru Urdăreanu, Hotelul Cămărășescu în cadrul dotei de 1/8 din averea familiei, ceea ce indică faptul că, la aceea dată, clădirea încă nu fusese vândută, iar, ca urmare a decesului prematur al Aurorei, în lipsă de descendenţi, clădirea reintră în patrimoniul familiei. În anul 1930, cu prilejul unui alt recensământ al clădirilor și terenurilor pentru construcții, pe strada Victoriei, nr. 24, fost nr. 18, este înscrisă această clădire ca fiind proprietatea Administrației Financiare. În anul 1948 sau chiar cu un 1-2 ani mai devreme, aici și-au stabilit sediile Tribunalul Județean Gorj și Judecătoria Târgu-Jiu, celor două instanțe adăugându-li-se, în curând, sediul Baroului de Avocați Gorj, iar, din anul 1954, sediul Notariatului de Stat. Aceste instituții au funcționat în clădirea în cauză, cu o scurtă întrerupere de 8 luni în anii 1989-1990, până în 1995 când justiția gorjeană a edificat un sediu modern. Prin Hotărârea nr. 16 din 21 decembrie 1993 Consiliul Judeţean Gorj atribuie, în folosinţă gratuită Universității “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.