Comuna Peștișani va deveni stațiune turistică

Comuna Peștișani, din județul Gorj, în care s-a născut marele sculptor Constantin Brâncuși, va fi declarată stațiune turistică de interes local. Primarul comunei, Cosmin Pigui, susține că localitatea va avea acest statut în mai puțin de un an de zile, iar comuna Peștișani va putea accesa mai multe proiecte pe fonduri europene: „Până cel târziu în această toamnă, localitatea Peștișani va fi declarată stațiune turistică de interes local. De exemplu, domnul primar de la Baia de Fier care a obținut statutul de stațiune turistiă, iar în acest an are o finanțare de șapte milioane de euro. Statutul de stațiune îți poate oferi un punctaj mai bun pentru comună, dar și pentru agenții economici care depun proiecte pe fonduri europene. Asta va duce la o dezvoltare turistică“.

„Privatul nu ține pasul cu noi“

Primarul comunei Peștișani nu este mulțumit de oferta pensiunilor din localitate: „Trebuie să combin partea de investiții în infrastructură cu evenimente culturale și identificarea punctelor de atracție pentru turiști. Din păcate, privatul nu ține pasul cu noi, pentru că și privatul trebuie să vină alături de noi. Eu investesc, dar privatul trebuie să se dezvolte pe direcția pe care o vrea turistul, adică să-i asigure turistului niște condiții, adică să facă anumite circuite și să-l momească să stea mai mult la Peștișani“.