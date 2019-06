Comuna Turburea, grav afectată de precipitațiile abundente

Comuna Turburea a fost grav afectată de precipitațiile abundente din ultima vreme. Astfel, satul Poiana este cel mai afectat de ploi dar mai ales de viitura care s-a produs la finalu săptămânii trecute. Localnicii cer acum ajutor după ce gospodăriile, grădinile, terenurile, fântânile și drumurile sătești le-au fost grav afectate.

Ion Bârcă, edilul comunei Turburea, a declarat că se lucrează cu un utilaj pentru decolmatarea șanțurilor din satul Poiana dar primăria nu poate să intervină peste tot și nu are soluții pentru acordarea de despăgubiri pentru culturile agricole distruse.

Acesta are nevoie de un ajutor de la guvern

„În satul Poiana am avut foarte multe gospodării și terenuri inundate. Multă recoltă compromisă. Am lucrat în ultimele zile la decolmatări de șanțuri și facem tot felul de lucrări prin curtea oamenilor, să putem să îi ajutăm. O gospodărie a rămas fără acoperiș. O să facem o adresă la Instituția Prefectului, să primim un ajutor. Am luat deja legătura cu prefectul de Gorj. Vom face acel proces-verbal pe situații de urgență pentru a putea să primim un sprijin. Fără sprijinul reprezentantului guvernului în teritoriu nu o să putem să facem mare lucru. Avem trei acoperișuri luate de vânt și drumuri acoperite de mâl. Oamenii sunt disperați. Sunt zile de când lucrăm“, a spus Ion Bârcă, primarul din Turburea, Gorj.

Acesta a mai declarat că, pe lângă precipitaţii a căzut şi grindina, iar vântul puternic a smuls pur şi simplu acoperişurile a trei case. Oamenii din satul Poiana sunt disperaţi după ce şi-au văzut grădinile distruse, fântânile le-au fost afectate, mai multe garduri au fost rupte de ape.