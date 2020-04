Concurs cu peripeții, la Primăria Târgu Jiu

Primăria Municipiului Târgu Jiu, în alertă după ce o femeie suspectă de coronavirus a participat la un concurs organizat de instituție. Aflată în izolare la domiciliu, gorjeancă din Tismana a încălcat reguliele impuse pentru a se prezenta la proba scrisă. Din fericire pentru comisia de examen și restul candidaților, echipamentul de protecție adecvat i-a scăpat de riscul contaminării.

Primarul susține că a rămas surprins de gestul femeii. Romanescu afirmă că se putea anula concursul pentru evitarea acestor situații. “Colegii mei s-au asigurat și au luat toate măsurile de precauție ca din momentul în care începe orice concurs, atât candidații cât și comisia de concurs, să fie pregătiți cu măști și mănuși, adică măsurile minime de protecție. Așa s-a întâmplat și de această dată. Vorbim de un candidat care a venit din orașul Tismana. Nu că dacă ar fi fost din Târgu Jiu s-ar fi gândit cineva că poate ajunge într-o astfel de fază, adică să plece din autoizolare și să se prezinte la un concurs. Dacă doar ne făcea o solicitare și ne spunea că s-a înscris și că nu poate veni la concurs, modalitatea era de amânare sau de suspendare a concursului și reluare într-o altă perioadă. Nu i-am înțeles. Facem apel de atâta timp la conștiința fiecărui cetățean, dar văd că mai sunt oameni care nu înțeleg nimic din mesajele pe care le transmit autoritățile. Am aflat la câteva ore de la producerea evenimentului. Am înțeles că a fost ridicată din curtea instituției după concurs. Presupun că s-au făcut verificări la Tismana, s-a constatat că nu era la domiciliu, iar cineva din familie le-a dat locația unde se află acea persoană. Ar fi fost extraordinar să vină înainte de începerea concursului, dar e bine că angajații au folosit aceste măsuri de prevenție. Persoana respectivă a și fost transferată într-un centru de carantinare de la Rânca, deci nu mai este la Târgu Jiu. Va plăti și costurile pentru cele 14 zile de carantină. Dacă există vreun motiv pentru care trebuie să le mulțumesc celor din comisie, este faptul că și-au luat măsurile de precauție. Ulterior am anunțat DSP-ul și ne-au spus că dacă s-au respectat aceste condiții minimale, nu trebuie să băgăm pe nimeni în autoizolare, nici candidați, nici cei care au fost în comisia de concurs. Niciunul dintre candidați nu a promovat pentru cea de a doua probă, deci au picat toți cei trei care au concurat pentru acel post”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Schimbă locația de concurs

Pe viitor autoritățile ia în calcul ca examenele să nu mai fie susținute în incinta Primăriei Târgu Jiu. “De săptămâna viitoare vom demara o procedură astfel încât concursurile să nu se mai desfășoare în instituție și nici în clădirile direcțiilor de specialitate. Cred că vom folosi o sală în afara spațiilor pe care le folosesc angajații. Nu pot să învinovățesc pe altcineva, decât pe persoana care a venit la concurs știind că este în autoizolare”, mai susține primarul.