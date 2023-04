Condamnată pentru că a sustras încasările unui cazinou

O gorjeancă a fost condamnată pentru că a sustras din încasările unui cazinou în cadrul căruia lucra. Sorina Spîrlea a fost condamnată de Judecătoria Târgu Jiu la o pedeapsă de un an de închisoare, pentru comiterea infracțiunii de delapidare.

„Condamnă inculpata la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare. În temeiul art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani“, a hotărât instanța de judecată.

Femeia a fost obligată să achite și daunele produse. „Admite acțiunea civilă formulată de partea civilă SC KING PLAY SRL Chitila, cu sediul social în oraş Chitila, Şoseaua Banatului, nr.4, jud.Ilfov și obligă pe inculpata S S-I, la plata către acesta a sumei de 13.576 lei cu titlu de daune materiale“, a mai decis Judecătoria Târgu Jiu.

Hotărârea instanței nu este definitivă, putând fi atacată la o instanță superioară.