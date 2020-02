Consilierii locali jigniți de Marcel Romanescu își fac dreptate în instanță. „Domnul primar arată că este o persoană needucată”

Consilierii “dobitoci” au în plan să-l dea pe primarul Romanescu în judecată. Alesii din Consiliul Local Târgu Jiu au fost deranjați de jignirile aduse de edilul municipiului Târgu Jiu și își vor apăra imaginea în instanță. Sumele câștigate în urma procesului vor fi redirecționați spre școala unde Marcel Romanescu a făcut cursurile primare.

Jignirile aduse de primarul Marcel Romanescu la adresa consilierilor locali vor avea urmări. După ce edilul i-a făcut dobitoci pe cei care reprezintă cetățenii, aleșii ripostează. Nu cu atacuri verbale ci prin instanță. „Orice cetățean al municipiului are dreptul să fie ales, să candideze deci poate fi un reprezentant al cetățenilor. Să aduci astfel de jigniri e foarte grav. Nu vreau să comentez foarte mult pentru că ar trebui să mă cobor la acest nivel de limbaj și nu-mi stă în caracter. Am vorbit cu parte dintre colegii de Consiliul Local și probabil vom deschide o acțiune în instanță pentru jigniri, pentru insultă iar banii pe care îi vom lua de la domnul Romanescu îi vom duce probabil către școala unde a făcut clasele primare domnia sa pentru că se parte că acolo sunt probleme”, a declarat viceprimarul Adrian Tudor.

Să spună DEX-ul!

Încolțit, în special în mediul online, edilul se apără și afirmă că declarația a fost scoasă din context. Romanescu susține că nu a făcut nominalizări însă cei care se simt, au tot dreptul să riposteze. „Eu m-am uitat în DEX și acolo se dă o explicație pentru dobitoc, se vorbește despre oameni fără bun-simț și fără inteligență. Nu am generalizat, am spus clar că îmi doresc un sistem de învățământ performant astfel încât oamenii să aibă capacitatea să-și aleagă reprezentanții din afara acestei categorii. Pot să fiu, totuși, liniștit pentru că marea majoritatea a consilierilor sunt oameni de bun simt și inteligenți, însă, cei care se simt dintr-o altă categorie au dreptul să riposteze. Eu nu am făcut nominalizări directe: domnul e X sau Y. Nu am văzut o reacție ale oamenilor care nu s-au simit lezați de declarația mea”, susține Marcel Romanescu.

A două rundă de jigniri

Consilierul local Eduard Lădaru susține că nu este prima dată când primarul Romanescu are astfel de ieșiri. „Domnul primar arată că este o persoană needucată, și, deși are calitatea de profesor, practic prin aceste declarații jignește toți profesorii, pentru că un coleg de-al dumnealui nu se poate comporta niciodată în acest fel. În ședința de comisii pe care am avut-o zilele trecute, domnul primar a jignit toți inginerii spunând că inginerii citesc mai greu, înțeleg mai greu pentru că unii colegi din Consiliul Local, având calitatea de inginer, puneau întrebări legate de un proiect”, a declarat alesul.

Prea blând cu „dobitocii”

În sprijinul primarului Marcel Romanescu sare colegul său de breaslă, Decanul Facultății de Științe Economice al Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, Dorin Chirițescu. “Emoție mare prin oraș pe tema declarației lui Marcel Romanescu despre calitatea afișată de a lungul timpului a celor care au alcătuit consiliul local. Unii, aflați chiar în situatia respectivă, se prefac surzi și muți, recunoscandu-și imbecilitatea. Alții, mai fals ofuscați, spun că exagerează, că nu este chiar asa. Am văzut că adversarii politici îi cer chiar să prezinte scuze. Pentru ce să prezinte scuze? Că doar nu a mințit. Asta este adevărul!!! Orașul și județul au dat o adunătură de șmecheri care își zic, exagerând, “clasă politică locală”. Asta s-a văzut și în modul în care a fost gestionat orașul. Îi cunosc pe majoritatea și, credeți-mă, Marcel nu a exagerat deloc. Dimpotrivă, a fost prea blând cu ei”, a postat pe o pagină socializare Chirițescu.